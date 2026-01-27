Son Mühür- Türkiye'nin özellikle yatak tekstili konusunda en büyük firmaları arasında yer alan Boyteks Tekstil'in satış süreci başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulan Boydak Holding'in en önemli parçalarından biri olan Boyteks Tekstil için ihaleye çıkış için belirlenen ilk rakam 14 milyar 300 milyon TL olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre mülkiyeti Hazine'ye geçen Boyteks Tekstil için son teklif verme tarihi 30 Mart olarak görülüyor.

İhaleye katılacak firmaların 700 milyon TL teminat yatırmaları gerekiyor.

130 ülkeye ihracat yapan bir dev...



130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Boyteks, yatak kumaşı ve döşemelik kumaş konusunda dünyanın en önemli markalarından biri olarak biliniyor.



TMSF, Erciyes Kayseri Holding ismini alan Boydak Holding'in mobilya devi Bellona firmasını geçtiğimiz yıl 8 milyar 100 milyon lira bedelle satmıştı.

12 milyar 500 milyon bedelle satışa çıkartılan İstikbal Mobilya'ya gelen teklifleri yeterli görmeyen TMSF, satışı iptal ettiğini duyurmuştu.