Son Mühür- Yükselişine mola veren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 1.32 değer kaybettiği günde işlem hacmi 95,1 milyar lira oldu.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.33'lük yükselişle 13.150 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Gözler Fed'in kararında...



Küresel piyasalarda, İran merkezli jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik yatırımcıların risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Gözlerin çevrildiği adres olan Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Trump'ın büyük baskısına rağmen Fed'in yılın ilk toplantısında faizi sabit tutacağına yönelik tahminler ağırlık kazandı.

Teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolar öncesi,

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,83 düştü. S&P 500 endeksi kapanış rekorunu tazeledi.



Asya'da pozitif hava hakim...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,5 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.256 dolardan, gram altın 7.336 TL'den,

gümüş 114.23 dolardan,

Brent petrol 68.07 dolardan,

Bitcoin 89.073 dolardan alıcı buluyor.

