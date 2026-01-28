Son Mühür- Almanya’nın bankacılık devi Deutsche Bank, finansal güvenlik protokollerindeki açıklar ve kara para aklama şüphesiyle sarsılıyor. Frankfurt Başsavcılığı’nın talimatıyla bankanın iki büyük merkez şubesinde kapsamlı bir arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alman emniyet birimleri Deutsche Bank’ın stratejik öneme sahip Berlin ve Frankfurt lokasyonlarında teknik incelemeler başlattı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Almanya Federal Mali Denetim Otoritesi (BaFin) uzmanlarının da destek verdiği operasyonda, yasa dışı fonların sisteme dahil edilip edilmediği mercek altına alınıyor. Adli makamlar, devam eden operasyonun gizliliğini korumak amacıyla "tedbir" kararı uygulandığını belirterek, toplanan delillerin içeriğine dair henüz resmi bir detay paylaşmadı.

Bankadan iş birliği mesajı

Baskın haberlerinin ardından Deutsche Bank yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Banka yetkilileri, operasyonun varlığını teyit ederken, sürecin aslında kendilerinin daha önce adli makamlara bildirdiği şüpheli faaliyet bildirimleriyle bağlantılı olduğunu savundu. Finans kuruluşu, yürütülen soruşturmada Alman emniyeti ve denetim kurumlarıyla tam bir şeffaflık içinde iş birliği yaptıklarını, finansal suçlarla mücadele kapsamında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı.

Soruşturmanın merkezinde Roman Abramoviç ve yaptırım iddiaları var

Süreci derinlemesine analiz eden Alman basınına göre, bu operasyonun arka planında Rus oligark Roman Abramoviç bulunuyor. İddialar, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Abramoviç’e ait şirketlerin Deutsche Bank üzerinden gerçekleştirdiği para trafiğine dayanıyor. Bankanın, yaptırım kapsamındaki bu holdinglerle ilgili "şüpheli işlem" raporlarını yetkili birimlere sunmakta ihmalkâr davrandığı veya raporlama sürecini kasten geciktirdiği öne sürülüyor. Müfettişler, bankanın bu tutumuyla yaptırımların delinmesine dolaylı yoldan aracılık edip etmediğini netleştirmeye çalışıyor.

2022'den bugüne süregelen denetim krizi

Deutsche Bank için bu operasyon bir ilk değil. Finans devinin sicili, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki zafiyetler nedeniyle son yıllarda sık sık mercek altına alınıyor. 2022 yılının Nisan ayında da benzer bir operasyon geçiren bankaya, finansal güvenlik standartlarını yükseltmesi için BaFin tarafından özel bir denetçi atanmıştı.

Piyasalarda şok etkisi: Hisseler sert düştü

Adli operasyon haberi, finans piyasalarında anında karşılık buldu. Yatırımcıların bankaya olan güveninin sarsılmasıyla birlikte Deutsche Bank’ın Frankfurt Borsası’ndaki hisseleri hızla satış baskısı yedi. Operasyonun duyulmasını takip eden işlem saatlerinde bankanın piyasa değerinde yüzde 3’e yakın bir kayıp kaydedildi.

