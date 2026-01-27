Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hayal kırıklığıyla kapattığı 2025'in ardından yeni yılda istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.36'lık artışla 13.225 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın Güney Kore'ye yüzde 25'lik gümrük vergisi tehdidine rağmen Asya borsaları pozitif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altın ve gümüş tarihi zirvelerini zorlamaya devam ediyor.

Ons altın 5.80 dolardan, gram altın 7.087 TL'den, gümüş 109.80 dolardan,

Bitcoin 88.205 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0.38'lik azalışla 65.33 dolarda bulunuyor.

