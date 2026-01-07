Türkiye’nin en prestijli öğrenci organizasyonları arasında gösterilen Yılın Yıldızları Ödülleri, bu yıl 24’üncü kez görkemli bir törenle düzenleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen organizasyon, gençlerin oylarıyla belirlenen isimleri onurlandırması açısından büyük önem taşıyor.

On binlerce öğrenci oy kullandı

Yıldız İşletme Kulübü tarafından hayata geçirilen Yılın Yıldızları Ödülleri, tamamen öğrencilerin tercihleri doğrultusunda şekilleniyor. Yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin katılım sağladığı anketler sonucunda, farklı alanlarda öne çıkan isimler belirleniyor. Bu yıl toplam 37 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Basın, sanat, spor ve iş dünyasının yıldızları aynı sahnedе

Her yıl basın, medya, sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Türkiye’nin en geniş katılımlı öğrenci organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerin beğenisini kazanan isimler, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında ağırlanıyor.

Ödüller 8 Ocak’ta takdim edilecek

24. Yılın Yıldızları Ödül Töreni, 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Yıl boyunca alanlarında öne çıkan ve öğrencilerin oylarıyla seçilen isimlere ödülleri, düzenlenecek törenle fiilen takdim edilecek.

Tören online olarak izlenebilecek

Ödül gecesini takip etmek isteyen izleyiciler için de özel bir yayın planlandı. Tören, yildizik.org adresi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye’nin dört bir yanından izleyiciler, Yılın Yıldızları heyecanına ortak olabilecek.