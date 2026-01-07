Son Mühür- Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Hastanede kontrol altında olduğunu belirten usta sanatçı, tedavi sürecinin başarıyla devam ettiğini müjdeleyerek kamuoyuna moral verdi.

Tedavi süreci olumlu ilerliyor

Haldun Dormen, hastanede bulunma nedeninin rutin kontroller ve devam eden tedavi süreci olduğunu ifade etti. Paylaşımında, sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan sanatçı, tedavinin hekimlerin gözetiminde planlandığı şekilde seyrettiğini belirtti. Dormen, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir" sözleriyle takipçilerinin yüreğine su serpti.

Doktorların yakın takibinde

Usta tiyatrocu, iyileşme sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekibine de özel bir parantez açtı. Sürecin, alanında uzman doktorların titiz çalışması ve özeniyle sürdürüldüğünü kaydeden Dormen, tıbbi bakımının en üst düzeyde devam ettiğini dile getirdi.

Sevenlerine teşekkür ve "sağlık" tavsiyesi

Kendisine gelen yoğun ilgi ve destek mesajları karşısında duygularını paylaşan Haldun Dormen, iyi dileklerini ileten herkese candan teşekkürlerini sundu. Yeni yıl dönemine denk gelen bu süreçte topluma anlamlı bir mesaj da veren Dormen, "Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz" diyerek sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlattı. Mesajını "Hepinizi kucaklıyorum, sevgilerimle" diyerek bitirdi.