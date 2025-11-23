Son Mühür - Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar havası devam ediyor. Kar yağışının ülke genelinde ne zaman görüleceği merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde paylaştığı hava tahmin haritasıyla 6 il için kar yağışı uyarısı yaptı.
Salı gecesi başlayacak
Türkiye’ye Kafkasya üzerinden girecek soğuk hava dalgasının bazı illerde sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşürmesi bekleniyor. Marmara ve Ege’nin batı kesimlerinde yağış öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde güneşli havanın hakim olması tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının salı gecesi doğudan giriş yapacağı ifade ediliyor.
Kar yağışı beklenen şehirler
MGM’nin haritasına göre kar yağışı beklenen 6 şehir şunlar:
- Ardahan
- Erzurum
- Ağrı
- Van
- Hakkari
- Kars
23 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -4°C, 11°C
Az bulutlu
KARS -5°C, 14°C
Az bulutlu
MALATYA 2°C, 9°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu
MARDİN 12°C, 21°C
Az bulutlu
SİİRT 6°C, 19°C
Az bulutlu