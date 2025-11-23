Son Mühür - Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar havası devam ediyor. Kar yağışının ülke genelinde ne zaman görüleceği merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde paylaştığı hava tahmin haritasıyla 6 il için kar yağışı uyarısı yaptı.

Türkiye’ye Kafkasya üzerinden girecek soğuk hava dalgasının bazı illerde sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşürmesi bekleniyor. Marmara ve Ege’nin batı kesimlerinde yağış öngörülürken, ülkenin büyük bölümünde güneşli havanın hakim olması tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının salı gecesi doğudan giriş yapacağı ifade ediliyor.

Kar yağışı beklenen şehirler

MGM’nin haritasına göre kar yağışı beklenen 6 şehir şunlar:

Ardahan

Erzurum

Ağrı

Van

Hakkari

Kars

23 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -4°C, 11°C

Az bulutlu

KARS -5°C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Az bulutlu

MARDİN 12°C, 21°C

Az bulutlu

SİİRT 6°C, 19°C

Az bulutlu