Son Mühür- Sosyal medya mecralarında yayılan ve COVID-19 pandemi sürecinde Türkiye’ye BioNTech aşısının gelmediğini öne süren iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Doğrudan tedarik ve yasal mevzuat

DMM, COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının, klinik kullanım amacıyla aracı olmaksızın doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiğini belirtti. Pandemiyle mücadelenin en yoğun olduğu Mart 2021 tarihinden itibaren, aşıların ulusal mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Uluslararası onay ve "Acil kullanım" mekanizması

Açıklamada, küresel halk sağlığı krizlerinde uygulanan uluslararası prosedürlere dikkat çekildi. Salgın dönemlerinde aşı ve ilaç temini için dünya genelinde işletilen “Acil Kullanım Ön Onayı” mekanizmasının Türkiye’de de titizlikle uygulandığı kaydedildi. BioNTech aşılarının; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası bilimsel otoritelerin onayları esas alınarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde uygulandığının altı çizildi.

"Bilimsel kriterler ve şeffaflık önceliğimizdir"

Pandemi sürecinde yürütülen aşılama faaliyetlerinin tamamen insan sağlığını koruma odağıyla gerçekleştirildiği belirtilen metinde, tüm sürecin bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki zemin çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kamuoyuna "dezenformasyon" uyarısı

Son olarak, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, "Kamuoyunun, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan bu tür iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.