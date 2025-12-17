26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelen olayda, Güllü (52) kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Oğlu müşteki olarak ifade verdi

Soruşturma kapsamında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’nde müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Olay günü İstanbul’da olduğunu belirten Gülter, annesi ile ablası arasında sık sık tartışmalar yaşandığını ancak bu tartışmaların daha önce hiçbir zaman fiziksel şiddete dönüşmediğini söyledi.

Eve giriş süreci ve kasayla ilgili açıklamalar

Gülter, olay sonrası Çınarcık’taki evin taziye evi olarak kullanılmak istendiğini ancak anahtarın kendilerinde olmadığını belirtti.

Şifreli kapı nedeniyle eve giremediklerini anlatan Gülter, komşularının terasından camı kırarak içeri girdiğini ve daha sonra kapıyı dışarıdakilere açtığını ifade etti.

Annesine ait kasada para ya da altın bulunmadığını vurgulayan Gülter, kasanın içinde anneannesine ait kesilmiş saç, annesinin banka hesap cüzdanları, yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evrakların bulunduğunu kaydetti.

Ses kayıtlarıyla ilgili dikkat çeken tespitler

Tuğberk Yağız Gülter, olay anına ilişkin ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini belirterek kayıtlarla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Gülter, bazı ifadelerin annesine, bazı ifadelerin ise ablasına ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ses kayıtlarında geçen “Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan”, “Gerek var mı?” ve “Gel bakalım” şeklindeki ifadelerin ablası Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunu öne süren Gülter, videonun sonunda duyulan “Hadi görüşürüz” sözlerinin ise net olarak kime ait olduğunu ayırt edemediğini ifade etti.

“Annem camlardan korkardı”

Gülter, annesinin camlardan korktuğunu ve zorunlu olmadıkça cam kenarına yaklaşmadığını vurguladı.

Annesinin olay anında camın bulunduğu noktada olmasının ancak üç ihtimalle açıklanabileceğini belirten Gülter, bunları camı kapatmak istemesi, bir böceği dışarı çıkarmaya çalışması ya da birinin annesini camın bulunduğu noktaya yönlendirmesi olarak sıraladı.

Ablasının odasında sürekli sigara içildiğini, bu nedenle camın genellikle açık tutulduğunu anlatan Gülter, annesinin sigara kokusundan rahatsız olduğu için sık sık bu duruma tepki gösterdiğini de söyledi.

“Kervan için her şeyi yapabilir”

İfadesinde ablasının sevgilisi Kervan ile ilgili de iddialarda bulunan Gülter, annesinin bu ilişkiye karşı çıktığını ve bu nedenle anne-kız arasında ciddi gerilimler yaşandığını dile getirdi.

“Kervan için ablan anneni öldürebilir mi?” sorusuna yanıt veren Gülter, “Vebal almak istemiyorum ama Kervan için her şeyi yapabilir.

Ablam ilişki konusunda zayıf karakterlidir, hayatındaki erkek için herkesi karşısına alabilir” ifadelerini kullandı.

“Annem düşerken ayağını ya da elbisesini gördüm dedi”

Gülter, olaydan sonra ablasına annesini düşerken görüp görmediğini sorduğunu, ablasının ise annesinin düşüş anında ayağını ya da elbisesinin bir kısmını gördüğünü söylediğini aktardı.

Bu konuşmanın olaydan sonraki ilk haftalarda gerçekleştiğini ifade eden Gülter, olayın detaylarına dair başka sorular yöneltmediğini belirtti.

Uyuşturucu iddiaları ve çarpıcı sözler

Gülter, Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu kullandığı için saç örneği vermekten çekindiğini ileri sürdü.

Ablası Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte uyuşturucu kullandığını annesinden bildiğini ifade eden Gülter, “Ablam çok yalan söyleyen biridir. 10 lafından 9’u yalandır” dedi.

“Cinayet şüphesi zamanla oluştu”

Başlangıçta cinayet ihtimalini düşünmediğini anlatan Gülter, zamanla şüphelerinin arttığını söyledi.

Ablasının menfaatçi bir yapıya sahip olduğunu ve ilişkisi için yapamayacağı şey olmadığını öne süren Gülter, “Eğer annem cinayete kurban gittiyse, yapan ya da buna karışan herkesten şikayetçiyim” diye konuştu.

“Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum”

Gülter, ablasının kendisine hiçbir zaman annesini öldürmek istediğine dair bir şey söylemediğini, olaydan sonra da “annemi ittim” şeklinde bir ifade kullanmadığını aktardı.

Medyaya yansıyan kaçma planı iddialarını da ablasına sorduğunu belirten Gülter, bu iddiaların kesilip biçildiğini söylediğini aktardı.

Tuğberk Yağız Gülter, telefonunu kendi rızasıyla savcılığa teslim ederek inceleme yapılmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.