Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Fatih ilçesinde bir tekel bayisinden satın aldığı alkolü tükettikten sonra zehirlenerek yaşamını yitiren bir kişinin, ürünü satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüler, sahte içkinin ne kadar kolay dolaşıma girebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Metil alkol zehirlenmesinde geri dönüş zor

Sahte içki tüketimi sonucu ortaya çıkan metil alkol zehirlenmesi, çoğu zaman geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlık verilerine göre bu tür vakalarda her üç hastadan biri ya yaşamını yitiriyor ya da kalıcı engellerle hayatını sürdürmek zorunda kalıyor.

Belirtiler hafif başlıyor, sonuçlar ağırlaşıyor

Metil alkol zehirlenmesinin ilk aşamasında baş dönmesi, mide bulantısı, sersemlik hissi ve görme bulanıklığı gibi belirtiler görülüyor. Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Sahte içki duyularla ayırt edilemiyor

Sahte içkinin kokusu, tadı ya da rengiyle ayırt edilmesi mümkün değil. Bu nedenle içkinin satın alındığı yer büyük önem taşıyor. Yetkililer, yalnızca alkol satış ruhsatı bulunan işletmelerden alışveriş yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

“Tüketicinin anlaması mümkün değil”

Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, sahte alkolün tüketici tarafından anlaşılmasının imkansız olduğunu belirterek, “Kokuyla ya da tatla bunun ayırt edilmesi mümkün değil. Sahte olduğu ancak laboratuvar ortamında tespit edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Geç başvuru ölüm riskini artırıyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, metil alkol zehirlenmesi ile normal alkol zehirlenmesinin ayırt edilmesinin zaman aldığını söyledi. Akpınar, hastaneye geç başvurulması durumunda ölüm oranlarının ciddi biçimde yükseldiğini ifade etti.

Tedaviye rağmen kalıcı hasar oluşabiliyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Üyesi Dr. Ömer Taşkın ise sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran bazı hastaların, tüm tedavilere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Taşkın, vakaların yaklaşık üçte birinde kalıcı hasar tespit edildiğini aktardı.

Sahte içkide nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, özellikle açık şişelerden uzak durulması gerektiğini vurgularken, fiyat, ambalaj ve etiket detaylarının dikkatle incelenmesini öneriyor. Sahte ürünlerde etiket yazılarının silik, eğri ya da bulanık olabildiği, ambalaj kalitesinin ise orijinal ürünlere göre düşük olduğu belirtiliyor.

Bandrol kontrolü hayati önem taşıyor

Türkiye’de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunlu. Bandrolün hiç bulunmaması, zarar görmüş olması ya da sahte görünmesi durumunda ürünün tüketilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

GİB uygulamasıyla ürün sorgulama imkanı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması sayesinde tüketiciler, alkollü içkilerin bandrollerini telefon üzerinden sorgulayarak ürünün kayıtlı olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Metil alkol zehirlenmesinin belirtileri

Metil alkol zehirlenmesinde bilinç bulanıklığı, uyku hali ve kontrolsüz hareketler görülebiliyor. Göz sinirlerinde meydana gelen hasar nedeniyle görme kaybı oluşabiliyor. Beyinde meydana gelen tahribat ise yürüme güçlüğü, hareket kabiliyetinde azalma ve düşünce bozukluklarına yol açabiliyor.

Can kaybı 200’ü aştı

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yurtta bu yıl sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200’ün üzerine çıktı. Yılbaşı öncesinde uyarılar bir kez daha yinelendi.