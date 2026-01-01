Son Mühür- İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının Aralık ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi (Perakende Fiyatlar) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

2023 bazlı endeks sonuçlarına göre, megakentte fiyat artışları yılın son ayında da hız kesmedi. Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,23 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda tablo vatandaşın alım gücündeki erimeyi net biçimde ortaya koydu.

Aylık artış sınırlı kaldı, yıllık yük ağırlaştı

İTO verilerine göre, 2025 Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 1,23 oranında arttı. Aylık bazda görece sınırlı görünen bu artış, yıl geneline yayıldığında İstanbul’da yaşam maliyetinin ne denli yükseldiğini gizleyemedi. Yılın tamamında fiyatlar istikrarlı biçimde artarken, ücretlilerin bütçesi üzerindeki baskı derinleşti.

İstanbul’da bir yılda hayat yüzde 37’den fazla pahalandı

Verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,68 oranında yükseldi.

Bu artış, İstanbul’da yaşayan hanelerin gıda, barınma, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlara erişiminin bir yıl içinde yaklaşık yüzde 40 oranında zorlaştığını gösterdi. Enflasyondaki bu seviyeler, özellikle sabit gelirli kesimler için geçim mücadelesini daha da ağırlaştırdı.

Yıl sonu verileri alım gücündeki kaybı ortaya koydu

İTO’nun yayımladığı yıl sonu karnesi, enflasyon baskısının 2025 boyunca kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu. Hem aylık hem de yıllık veriler, İstanbul’da ücretlilerin gelir artışlarının fiyatlardaki yükselişi yakalayamadığını gösterdi.

2025 Aralık ayı İTO verileri

İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı 2025 Aralık ayı göstergeleri şu şekilde sıralandı:

Aylık fiyat değişimi: %1,23

Yıllık fiyat değişimi: %37,68

Önceki yıl sonuna göre değişim: %37,68

Geçim endeksi, 2026’ya da yüksek maliyetle girildiğini gösteriyor

Açıklanan veriler, İstanbul’da 2026 yılına da yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle girildiğine işaret ediyor.

Ücretliler açısından geçim koşullarının iyileşebilmesi için fiyat istikrarının sağlanması ve gelirlerde reel artışın zorunlu hale geldiği bir kez daha rakamlarla ortaya konmuş oldu.