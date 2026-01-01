Son Mühür- Özel okullarda milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren ücret artışlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, özel okul zam tavanının hesaplama yöntemi güncellenirken, 1., 5. ve 9. sınıflar için ilk kez resmi bir üst sınır uygulaması başlatıldı. Sektör temsilcileri ise düzenlemeye itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.

Zam tavanı hesaplama yöntemi yeniden belirlendi

Yeni yönetmelikle birlikte, özel okullarda uygulanabilecek azami zam oranının hesaplanma biçimi değiştirildi.

Önceki uygulamada, zam tavanı bir önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalamasına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Yeni sistemde bu yöntem terk edildi. Artık zam tavanı;

TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması alınarak

Bu ortalamanın 1,05 katsayısı ile çarpılması yoluyla hesaplanacak. Bu değişiklikle birlikte, zam oranlarında daha sınırlı ve matematiksel bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

Başlangıç sınıflarına ilk kez enflasyon sınırı getirildi

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, daha önce herhangi bir sınırlama bulunmayan başlangıç sınıflarına yönelik oldu.

İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf kayıt ücretleri için ilk kez bir tavan uygulaması hayata geçirildi.

Buna göre;

Bu sınıflarda kayıt ücretlerine yapılacak artış

Bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek

Uygulamanın, özellikle yeni kayıt dönemlerinde velilerin karşılaştığı yüksek fiyat artışlarını sınırlaması amaçlanıyor.

Eğitim dışı hizmet ücretleri de düzenleme kapsamına alındı

Yönetmelik yalnızca eğitim ücretlerini değil, velilerin ödediği yan hizmet bedellerini de kapsıyor. Buna göre farklı kalemler için farklı uygulamalar benimsendi.

Kitap ve kırtasiye ücretleri

Kitap ve kırtasiye bedellerindeki artışlar, yıllık enflasyon oranını aşamayacak. Bu kalemde doğrudan bir tavan sınırı getirildi.

Yemek ücretleri

Yemek hizmetleri için herhangi bir tavan fiyat uygulaması öngörülmedi. Okullar, yemek ücretlerini serbest piyasa koşullarına göre belirleyebilecek.

Servis ücretleri

Ulaşım bedelleri ise, ilgili belediye meclislerinin alacağı kararlar ile okul yönetimlerinin yapacağı mutabakat doğrultusunda belirlenecek.

Özel okul temsilcileri düzenlemeyi Danıştay’a taşıdı

Düzenleme yürürlüğe girerken, özel okul sektöründen yargı hamlesi geldi. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açtı.

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, Danıştay 8. Dairesi’ne başvurduklarını açıkladı. Dernek, ücret artışlarının belirlenmesinde bir yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması yerine yalnızca aralık ayı verilerinin esas alınmasının adaletsiz sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

“Düşük ücretli okullar daha fazla zorlanacak” endişesi

Bazı sektör temsilcileri ise yeni düzenlemenin, özellikle daha düşük ücretlerle eğitim veren özel okullar üzerinde daha ağır bir finansal baskı oluşturabileceği görüşünde.

Artan maliyetler karşısında zam esnekliğinin azalmasının, küçük ve orta ölçekli özel okulları zorlayabileceği ifade ediliyor.

Yeni düzenlemenin yargı süreciyle birlikte nasıl şekilleneceği ve Danıştay’dan çıkacak karar, önümüzdeki dönemde özel eğitim sektörünün yol haritasını belirleyecek.

