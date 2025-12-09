Son Mühür - BBC Türkçe’nin haberine göre, yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri önümüzdeki haftalarda gökyüzünü aydınlatacak. Atmosfere saatte 260.000 km hızla giren gök cisimleri yanarken görsel bir şölen oluşturuyor. Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün gerekmez; bulutsuz bir gecede saatte 120’ye kadar meteorun kayışını gözlemleyebilirsiniz. NASA, Geminidleri yılın “en iyi ve en güvenilir meteor yağmurlarından” biri olarak nitelendiriyor. Meteorları görmek için ışık kirliliği ve bulutsuz bir gökyüzü şart. Meteor yağmuru 4-20 Aralık tarihleri arasında gözlemlenebilecek ve en yoğun etkinlik 14 Aralık Pazar günü yaşanacak.

Dünya, kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden geriye kalan toz bulutlarından geçerken meteorları gözlemliyoruz. Bu kalıntılar, Dünya’nın atmosferine girdiğinde yanarak etkileyici ışık çizgileri oluşturuyor. Geminid meteorları, 3200 Phaethon adlı kayalık bir asteroitin bıraktığı kalıntılardan meydana geliyor. Uzay bilimci Dr. Maggie Aderin-Pocock, “Kayan yıldızların yıldızlarla doğrudan bir ilgisi yok; sadece yanan küçük kalıntılar” açıklamasında bulunuyor. Dr. Aderin-Pocock, meteor yağmuruna neden olanın kuyruklu yıldız değil asteroit olduğunu vurguluyor: “Görsel olarak etkileyici olmalarının sebebi bu; asteroitler kayalık, kuyruklu yıldızlar ise buzlu. İçerdikleri farklı elementler yanarken renkli ışıklar oluşturuyor.”

Greenwich Gözlemevi, meteorların beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renklerde görülebileceğini belirtiyor; bu renkler çoğunlukla meteordaki sodyum ve kalsiyum izlerinden kaynaklanıyor. Geminid meteorları, adını içinden çıkıyor gibi göründükleri Gemini (İkizler) takımyıldızından alıyor. Warwick Üniversitesi’nde astronomi ve astrofizik üzerine çalışan Dr. Minjae Kim, “Bu meteor yağmuru, gökyüzünde aynı bölgeden düşüyormuş gibi görünen çok sayıda kayan yıldızın olduğu etkileyici bir gökyüzü olayı” ifadelerini kullanıyor.

Meteor yağmuru nasıl izlenir? Ne yapılması gerekiliyor?