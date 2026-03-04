Son Mühür - Geçtiğimiz yıl bir milyonun üzerinde taşınmaz satışı yapılırken, gelecek ay Meclis’ten geçmesi planlanan 12. Yargı Paketi ile gayrimenkul satışlarına ilişkin önemli bir değişiklik gündeme geliyor. İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Sultangazi’deki Sultan Kasrı’nda düzenlenen iftar programında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapuda belirli bir tutarı aşan işlemlerde tarafların avukatla temsil edilmesinin zorunlu hale getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Gürlek, salonda bulunan avukatlara bir müjdesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için biliyorsunuz temel hedeflerimizi belirledik. Bu konuda az önce Yasin başkanımız söyledi. Ben müjdeyi verecektim ama biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli bir işlem. Bu konuda da ben Hukuk Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. pakette belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat zorunluluğu getireceğiz."