Son Mühür - İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, İran Uzmanlar Meclisi’nin yeni dini lider olarak Hamaney’in en büyük oğlu Mücteba Hamaney’i seçtiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları baskısı ile...

Söz konusu iddia, İngiltere merkezli muhalif İran medyası Iran International tarafından gündeme getirildi. Konuya ilişkin kaynaklara dayandırılan haberde, seçimin “İran Devrim Muhafızları’nın baskısıyla gerçekleştirildiği” de öne sürüldü.

Mücteba Hamaney kimdir?

1969 yılında Meşhed’de doğan Mücteba Hamaney, 1979’daki İslam Devrimi’nin ardından eğitimini Tahran’da sürdürdü. Daha sonra Tahran ve Kum kentlerinde dini eğitim aldı. Mücteba Hamaney’in İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev yaptığı biliniyor.

ABD yönetimi ise 2019 yılında yayımlanan bir kararnameyle Mücteba Hamaney’i yaptırım listesine dahil etti. Bu adımın arkasında, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı yönündeki iddiaların da etkili olduğu belirtilmişti.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor. Mücteba Hamaney’in henüz “Ayetullah” seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul şeklinde bir liderlik geçişini tartışmalı hale getiriyor.