Son Mühür - Trafik mevzuatındaki düzenlemeye göre sürücüler, aksi yönde bir işaretleme bulunmadığı sürece yönetmelikte belirlenen hız sınırlarına uymakla yükümlü olacak. Hız ihlalleri, teknik ölçüm cihazları ya da eşdeğer yöntemlerle yapılan tespitler üzerinden değerlendirilecek.

Önceki uygulamada hız sınırlarında yüzde 10’luk bir tolerans payı bulunuyordu. Örneğin hız limitinin 140 km/s olduğu bir şehirlerarası otoyolda sürücüler 154 km/s hıza kadar ceza almıyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ilk kademe ihlaller için 11-15 km/s aralığı esas alınacak. Bu nedenle 140 km/s hız sınırı bulunan bir yolda 151 km/s’yi aşan sürücülere hız cezası uygulanacak.

Hız sınırının aşılması durumunda uygulanacak idari para cezaları ise iki ayrı kategoriye göre belirlendi.

İşte yeni cezalar

Yerleşim yeri içinde hız sınırının aşılması halinde uygulanacak cezalar şu şekilde sıralandı:

6-10 km/s aşım: 2.000 TL

11-15 km/s aşım: 4.000 TL

16-20 km/s aşım: 6.000 TL

21-25 km/s aşım: 8.000 TL

26-35 km/s aşım: 12.000 TL

36-45 km/s aşım: 15.000 TL

46-55 km/s aşım: 20.000 TL

56-65 km/s aşım: 25.000 TL

66 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında hız sınırının aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:

11-15 km/s aşım: 2.000 TL

16-20 km/s aşım: 4.000 TL

21-25 km/s aşım: 6.000 TL

26-30 km/s aşım: 8.000 TL

31-40 km/s aşım: 12.000 TL

41-50 km/s aşım: 15.000 TL

51-60 km/s aşım: 20.000 TL

61-70 km/s aşım: 25.000 TL

71 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL

Ehliyet ne kadar süreli alınacak?

Yerleşim yeri içinde:

46-55 km/s aşım (7’nci alt bent): Her ihlalde 30 gün

56-65 km/s aşım (8’inci alt bent): Her ihlalde 60 gün

66 km/s ve üzeri aşım (9’uncu alt bent): Her ihlalde 90 gün

Yerleşim yeri dışında:

51-60 km/s aşım (7’nci alt bent): Her ihlalde 30 gün

61-70 km/s aşım (8’inci alt bent): Her ihlalde 60 gün

71 km/s ve üzeri aşım (9’uncu alt bent): Her ihlalde 90 gün

İade şartları belli oldu

Geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için ilgili ihlal kapsamında verilen para cezasının tamamen ödenmiş olması şartı aranacak. Ayrıca son bir yıl içinde beşinci kez sürücü belgesi geri alınan sürücüler, süre dolduktan sonra psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacak. Yapılan incelemelerde sürücülük yapmasına engel bir durum bulunmadığının belirlenmesi halinde ehliyetleri kendilerine iade edilecek.