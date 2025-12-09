Son Mühür- Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir büro personelinin adli emanette bulunan altınları çalarak yurt dışına kaçması, Türkiye gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken; Adalar Adliyesi'nde de emanetteki silahların kaybolduğunun ortaya çıkması teftiş sürecini hızlandırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki ayrı adliyede yaşanan skandal hırsızlıklarla ilgili soruları yanıtladı ve ülke genelinde adli emanetlere yönelik kapsamlı bir incelemenin başlatıldığını duyurdu.

“Adli emanetlerle ilgili teftiş başlatıldı”

Bakan Tunç, hem Büyükçekmece hem de Adalar’da yürütülen soruşturmaların sürdüğünü hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalar’la ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı.

Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor.”

“Bu konuyu çok önemsiyoruz”

Adli emanette saklanan delillerin güvenliğinin kritik olduğunu vurgulayan Tunç, denetim süreçlerine ilişkin eksikliklerin giderileceğini ifade etti:

“Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan zafiyetler varsa bunların süratle giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması adına tüm tedbirleri kararlılıkla alacağız.” Tunç ayrıca, ülke genelindeki tüm adli emanet depolarının sayıma tabi tutulduğunu belirtti.

“Bankalardaki güvenlik sistemi adliyelere uyarlanabilir”

Değerli eşyaların güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Tunç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kasa güvenliği konusunda bankalardaki sistemin benzeri adliyelerde de uygulanabilir. Kasaların tek anahtarla açılmaması gerekiyor. Eğer alınması gereken ek tedbirler varsa bunları hızla devreye alacağız.”

Meclis düzenlemeler için raporu bekliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırlayacağı raporun yol gösterici olacağını kaydeden Tunç, yasama ve idari düzenlemelerin bu rapora göre şekilleneceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli memur Erdal Timurtaş’ın adli emanette bulunan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü zimmetine geçirerek İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Soruşturma kapsamında emanet memuru Kemal D. tutuklanmıştı.

Altınların toplam değeri: 147 milyon lira

Adli emanette yapılan ayrıntılı envanter çalışması sonucu kaybolan değerli eşyaların listesi şöyle belirlenmişti:

9 kilo 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2.701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın, 50 kilo gümüş Toplam değerin yaklaşık 147 milyon lira olduğu tespit edildi.

Adalar Adliyesi’nde 12 silah kayboldu

Büyükçekmece skandalının hemen ardından, İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda yapılan rutin kontrol sırasında 12 adet silahın kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Konya Kulu Adliyesi’nde bir görevlinin hazine ve icra paralarını zimmetine geçirdiğinin belirlenmesi, adli emanet sistemindeki zafiyetlerin daha görünür hale gelmesine yol açtı.