Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın evinin hedef alındığı ve hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken, Ahmedinejad’ın akıbetine dair yeni bir gelişme yaşandı.

''Kendisi sağ ve güvende..."

Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada ölüm iddialarını yalanladı. Sözcü, "Sayın Ahmedinejad'ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" ifadelerini kullandı.

Hamaney için başsağlığı mesajı

İran haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, "Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail'in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.