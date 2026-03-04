Motorinin litre fiyatına 6,69 TL seviyesinde artış yapılacağı öngörülürken, piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda bu karar geri çekildi. Böylece motorine uygulanması planlanan 6,69 TL’lik zam yürürlüğe girmeden iptal edildi. Uzmanlara göre enerji fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalar sürebilir. Özellikle Brent petrol fiyatındaki anlık değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt dağıtım kaynaklarından edinilen bilgilere göre planlanan zam uygulamaya alınmayacak. Böylece motorin fiyatlarında beklenen sert artış gerçekleşmemiş oldu. Zam kararının iptal edilmesi, hem bireysel araç sahipleri hem de lojistik sektörü açısından geçici bir rahatlama sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte nakliye maliyetlerinde oluşabilecek ek yükün de önüne geçilmiş oldu. Ekonomistler ise enerji piyasalarındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekerek fiyatların seyrinin küresel gelişmelere bağlı olduğunu vurguluyor. Petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir kırılma yaşanması halinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncellemenin gündeme gelebileceği belirtiliyor.