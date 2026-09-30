Son Mühür/Merve Turan- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız dün yaptığı parti değişikliği ile beraber taşları yerinden oynattı. Rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Yıldız'a AK Parti kanadından tebrik mesajları yağdı.

Kılıç’tan Yıldız’a dikkat çeken gönderme

AK Parti tarafından gelen tebrik mesajlarının yanı sıra mualif kesimin tepkilerinin hedefi de olan Yıldız'a bir mesaj da CHP Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "CHP’nin oylarıyla kazanılan makam başka bir kapıya götürülünce bütün öfke gidene yönelir" sözleri ile Yıldız'a atıfta bulunan Kılıç bir de eski CHP yönetimini işaret etti.

“Bazen hikaye gidenle değil, getireniyle başlar”

Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in döneminde göreve gelen ve şu anda bir bir AK Parti'ye geçen belediyeler için "Oysa bazen hikaye gidenle değil, getireniyle başlar. Ve elbet, o hikayenin hesabı da bir gün sorulur" ifadelerini kullanan Yıldız isim vermese de okları Özel'e çevirdi.

İşte CHP Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın o sözleri:

"Siyasette bazı tercihler vardır; yapıldığı gün “başarı” diye anlatılır, sonucu ortaya çıktığında kimse hatırlamak istemez.

Birileri adayı belirler; CHP örgütü çalışır, seçmen inanır, oy verir ve o adaya büyük bir siyasi emanet teslim edilir.

Sonra CHP’nin oylarıyla kazanılan makam başka bir kapıya götürülünce bütün öfke gidene yönelir.

Oysa bazen hikaye gidenle değil, getireniyle başlar. Ve elbet, o hikayenin hesabı da bir gün sorulur."