Son Mühür- Bir süredir kamuoyunda AK Parti’ye transfer olacağı yönünde değerlendirmeler yapılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, siyasi geleceğine ilişkin yeni bir karar verdi. 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den belediye başkan adayı olarak yarışan ve seçimi kazanarak belediye başkanlığı görevine gelen Onur Emrah Yıldız’ın, AK Parti Genel Merkezi düzeyinde bazı görüşmeler gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar kamuoyunda gündeme gelmişti.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen il başkanları toplantısı sonrası Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a partiye katılım rozeti takıldı.

Başkan Yıldız’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Çiğli’de yeni dönem mesajı

Yıldız’ın AK Parti’ye geçişinin ardından gözler Çiğli’de önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara çevrildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti değişikliğini Çiğli’ye yönelik hizmet anlayışı üzerinden değerlendirdi. Saygılı, AK Parti’nin belediyecilik alanındaki deneyiminin ilçeye yansıtılacağını belirterek, Çiğli’nin yeni dönemde eser ve hizmet odaklı bir anlayışla buluşturulacağı mesajını verdi.

Onur Emrah Yıldız'dan açıklama geldi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'dan açıklama geldi. Yıldız, parti değişikliği ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim;

Son yerel seçimlerde bana hayatımın görevini; kendi ilçeme, sizlere hizmet etme yetki ve sorumluluğunu verdiniz.

O günden itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla herkesin belediye başkanı olmak; tüm dinamikleri dikkate alarak ilçemizin ve belediyemizin kronikleşmiş sorunlarını çözmek, ortak geleceğimizi inşa edebilmek için insanüstü bir gayretle çalışıyorum.

Sizler de iyi biliyorsunuz ki; gelinen noktada, siyasetin odağına kısır çekişmelerin yerleşmesi ve Çözüm arayışlarımızdaki siyasi ve ekonomik zorluklar, yerel hizmetleri de sekteye uğratan boyuttadır. Hizmet üretebilmek, artık siyaset üstü bir bakış açısı gerektirmektedir. Yerel yönetim eylem gerektirir; ete kemiğe bürünmüş, elle tutulan işler yapmayı gerektirir. Ancak, bu zeminde, belediyemizin geçmişten gelen yüklerini hafifleterek Çiğli'nin ihtiyaç duyduğu en elzem yatırımları, büyük projeleri hayata geçirmenin yolları inanılmaz ölçüde daralmıştır. Kaldı ki; bu durumun olumsuz sonuçlarını asıl ve en derinden yaşayan sizlersiniz.

Vicdanım ve aklımın sesi; "Önce Çiğli, önce hizmet" dedi.

Bu nedenlerle; Çiğli için doğru olduğunu düşündüğüm bir karar aldım. Hizmet yolculuğuma Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğim.

Bugün; merkezi ve yerel idarenin aynı düzlemde, birebir çalışmasının; hizmet ve yatırımlarımızın etkin ve hızlı olması adına en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum.

Benim için her zaman "Varsa yoksa Çiğli" oldu, olmaya da devam edecek.

2,5 yıldır sokaklarda, aranızdayım; hepinizin aklından ve kalbinden geçenleri biliyorum ve bana dün olduğu gibi bugün ve yarın da güvenmenizi, yanımda olmanızı istiyorum. Çünkü; bu kararımın arkasında kişisel siyasi kaygılarım ve geleceğim değil, sizlerin beklentileri ve Çiğli'nin geleceği var. İlçemin her ne olursa olsun hak ettiklerine kavuşması var.

Amacımız; köklü çözümler üretmek, büyük eserler bırakmak.

Bu görevlerin, makamların gelip geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan; var oluşumuzun ve hayatın bize yüklediği misyonun gereğini yapabilmektir. İlkelerimizden taviz vermeden; sözlerimizi yerine getirmek, yıllardır ötelenen sorunlarımıza köklü çözümler üretmek; eserler, izler bırakmak, başarı öyküleri yazabilmektir.

Çiğli için kurduğumuz hayaller ve hedeflerimiz her şartta ortaktır ve bu asla değişmeyecektir."

Süreç nasıl başladı?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın parti değiştireceği yönündeki iddialar bir süredir İzmir siyasetinin gündemindeydi. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak seçime giren Yıldız’ın, sonraki süreçte Ankara’da gerçekleştirdiği bazı temaslar parti değişikliği iddialarını beraberinde getirdi. Yıldız cephesinden ilk aşamada iddialara yalanlama gelirken, daha sonra görüşmelerin sıklaştığı öğrenildi.

Süreç içerisinde Yıldız’ın AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddiaları da kamuoyuna yansıdı. Eylül ayının son günlerine gelindiğinde ise Yıldız’ın AK Parti’ye katılacağı ve parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı bilgisi gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilen il başkanları toplantısının ardından beklenen gelişme gerçekleşti ve Yıldız resmen AK Parti’ye katıldı.