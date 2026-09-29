İzmir siyasetinde günlerdir konuşulan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçişine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yıldız’ın AK Parti ailesine katıldığını açıkladı.
Saygılı, paylaşımında Çiğli’de belediyecilik anlayışında yeni bir dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çiğli de eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşuyor.
Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız’ın Türkiye’nin en büyük siyasi partisi AK Parti ailemize katılımıyla ilçemizde yeni bir dönem başlıyor.
Milletimize hizmet etme anlayışımızı, güçlü belediyecilik tecrübemizi ve eser siyasetimizi Çiğli’mizle buluşturuyoruz.
Türkiye Yüzyılı hedeflerimize İzmir’imizle, Çiğli’mizle ve büyüyen ailemizle emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.
Bu güçlü katılımın Çiğli’mize, İzmir’imize ve AK Parti ailemize hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız’a çalışmalarında başarılar diliyoruz."
Rozet takıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen il başkanları toplantısı sonrası Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a partiye katılım rozeti takıldı.
Başkan Yıldız’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.