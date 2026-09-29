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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen il başkanları toplantısı sonrası Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a partiye katılım rozeti takıldı. Başkan Yıldız’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Bu güçlü katılımın Çiğli’mize, İzmir’imize ve AK Parti ailemize hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız’a çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize İzmir’imizle, Çiğli’mizle ve büyüyen ailemizle emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Milletimize hizmet etme anlayışımızı, güçlü belediyecilik tecrübemizi ve eser siyasetimizi Çiğli’mizle buluşturuyoruz.

Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız’ın Türkiye’nin en büyük siyasi partisi AK Parti ailemize katılımıyla ilçemizde yeni bir dönem başlıyor.

"Çiğli de eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşuyor.

Saygılı, paylaşımında Çiğli’de belediyecilik anlayışında yeni bir dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İzmir siyasetinde günlerdir konuşulan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçişine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yıldız’ın AK Parti ailesine katıldığını açıkladı.

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