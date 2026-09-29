Son Mühür- Bir süredir kamuoyunda AK Parti’ye transfer olacağı yönünde değerlendirmeler yapılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, siyasi geleceğine ilişkin yeni bir karar verdi. 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den belediye başkan adayı olarak yarışan ve seçimi kazanarak belediye başkanlığı görevine gelen Onur Emrah Yıldız’ın, AK Parti Genel Merkezi düzeyinde bazı görüşmeler gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar kamuoyunda gündeme gelmişti.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen il başkanları toplantısı sonrası Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a partiye katılım rozeti takılması bekleniyor.

Yeliz Tunç'tan AK Parti'ye transferi gündem olan Onur Emrah Yıldız'a net mesaj: ''Babanı da al gittttt''
Yeliz Tunç'tan AK Parti'ye transferi gündem olan Onur Emrah Yıldız'a net mesaj: ''Babanı da al gittttt''
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Başkan Yıldız’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Yıldız’ın rozet törenini beklerken Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte olduğu görüldü.

Muhabir: EMİNE KULAK