Son Mühür/ Emine Kulak- İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti transferlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Kırkpınar, geçmiş dönemde İYİ Parti’den Özgür Özel döneminde CHP’ye geçen İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve diğer milletvekillerinin parti değişiklikleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kırkpınar, kendisinin parti değiştirmesi durumunda bunu nasıl karşılayacağına ilişkin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kırkpınar, “Parti değiştirirsem sokağa çıkamam” derken, böyle bir karar alması halinde dahi bir süre bağımsız milletvekili olarak kalmayı tercih edeceğini söyledi.

“Bizden Vekil alanlar kapıyı açık unutmuş”

Türkiye’de bazı ilçe belediye başkanlarının yaptığı parti transferini değerlendiren Kırkpınar, bağımsız kalırım yine de transfer olmam diyerek, “İki dönemdir parlamentodayız. Geçmiş dönemde parlamentoda seçilmiş İYİ Parti üyeleri tarafından milletvekillerimiz vardı. Bu Vekil’lerden iktidar ve muhalefet partilerine geçişler oldu. O gün kapıyı açık bırakıp, bizden ayrılan Vekil’lerimize ‘hoş geldiniz’ diyenler kapıyı açık unuttular. Şimdi de onlardan gidenler var. Siyasi ahlak yasası çıkması lazım. Geç kalındı. Önce siyasi partiye üye oluyorsunuz, sonra hizmet veriyorsunuz. Ya da kendi kadrolarında görmek istediği birikimli insanları Vekil, meclis üyesi, belediye başkanı sıralamasına koyarak ve seçtirilir. Bu seçmene olan sadakatsizliktir. Aynı zamanda da ahlaksızlıktır. Ben kişisel olarak böyle bakıyorum. Bu insanların özellikle yerel yönetimlerde seçilmiş meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları meydan meydan, köy köy gezerek, partileri üzerinden istedikleri oy üzerine seçildiler. Ben olsam böyle bir şeyi yapmam. Bağımsız kalırım ama yapmam. Biz bağımsız bir milletvekili 1.5 yıl sonra geldi.” dedi.

"Bu seçmemin oy verenin, ebetteki itirazı olduğu kadar intizarı da var"

Parti transferi yapacak olsam bile evimde oturur, sokağa çıkamam diyen Kırkpınar, “Ben böyle bir şeyi kişisel olarak yapsam gider evimde oturur, sokağa çıkamam. Bu kolay olmadı, ilk örneği 1977 5 Haziran seçimi. O dönem Adalet Partisi 2. Çıktı. CHP 1. çıktı. 11 adalet partiliyi istifa ettirip hükümet kurdular, yar olmadı. Bu işin tarihçesi var. Bu seçmemin oy verenin, elbette ki itirazı olduğu kadar intizarı da var. 30 yıl da, 20 yıl da geçse mutlaka bir yerde ‘verdiğim oy size haram olsun’ diyen insanla karışılacaksınız. O yüzden siyasi ahlak yasası şarttır” diye konuştu.