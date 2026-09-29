Son Mühür- AK Parti'nin İzmir'de Menemen, Menderes ve Foça'nın ardından bayrağını dalgalandıracağı dördüncü adres Çiğli oldu. Uzun süredir AK Parti'ye transfer olacağı iddialarının hedefi olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle iktidar partisinin saflarına katıldı.

Çiçeği burnunda AK Partili Onur Emrah Yıldız,

''Vicdanım ve aklımın sesi; "Önce Çiğli, önce hizmet" dedi.

Bu nedenlerle; Çiğli için doğru olduğunu düşündüğüm bir karar aldım. Hizmet yolculuğuma Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğim'' mesajıyla AK Parti tercihine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

31 Mart'ın halef selef ikilisi...



Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına geçmesine yönelik en dikkat çekici tepki bir anlamda selefi olan Uygar Yıldırım'dan geldi.

31 Mart sürecinde Özgür Özel liderliğindeki CHP, Çiğli adayı olarak Uygar Yıldırım'ı ilan etmiş ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçerek Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız'ı tercih etmişti.

Adaylarını yapay zekayla belirlediklerine yönelik sözleri nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan o günlerin CHP bugünün Yeni Parti lideri Özgür Özel'e, hakkının yendiğini düşünen Uygar Yıldırım'ın tepkisi de sert oldu.

Yeni Parti lideri Özgür Özel'e seslenen Uygar Yıldırım; ''adaylığım gasp edilmişti, özür borçlusunuz'' mesajı verdi.

Ancak Yıldırım'ın asıl sert sözleri Onur Emrah Yıldız'a yönelikti.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız için,

''Politik Dönektir.

Politik Çürüktür'' vurgusunda bulunan Yıldırım,

''Aday Gösterenler, Sesiniz Çıksın!

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’nin MYK ve PM'si tarafından Çiğli Belediye Başkanlığı adaylığım onaylanmış ve Çiğli CHP Belediye Başkan Adayı olarak dönemin Genel Başkanı Sn. Özgür Özel tarafından resmen açıklanmıştı.

Ancak; Adaylığım resmen ilan edildikten yaklaşık bir hafta sonra, İzmir’den, Ankara’dan ve Cumhuriyet Halk Partisi - CHP Genel Merkezi’nden yürütülen planlı bir siyasi operasyon sonucunda adaylığım; Alevi örgütlerinin de kullanıldığı bir süreç üzerinden gasp edilmiş ve siyasi, ahlaki ve insani açıdan hiçbir özelliği olmayan Onur Emrah Yıldız, benim yerime aday olarak atanmıştı.

Şimdi soruyorum...



Bu seviyesiz, pespaye ve rantçı anlayış; seçildiği günden beri ortaya koyduğu yönetim performansıyla kayda değer bir değer üretemediği gibi, bugün de Hükümet Partisi’ne geçerek siyasi tercihini bir kez daha ortaya koymuştur.

Şimdi soruyorum:

Bana, beni destekleyenlere, İzmir ve Çiğli halkına bir özür borçlusunuz.

Ve yalnızca Onur Emrah Yıldız değil; Onu aday gösterenler de bugün yaşanan siyasi tablonun hesabını vermeli, seslerini çıkarmalıdır.

Çünkü siyaset yalnızca aday göstermek değil, gösterdiğiniz adayın siyasi sorumluluğunu da üstlenmektir'' sözleriyle 31 Mart sürecinde yaşadığı haksızlığa yönelik öfkesinin geçmediğini gözler önüne serdi.