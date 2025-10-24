Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde kurulan Sosyoloji Araştırmaları Laboratuvarı, düzenlenen törenle açıldı. Laboratuvar; sosyolojik araştırma projelerinin geliştirilmesi, verilerin analiz edilmesi ve ulusal ile uluslararası projelerde etkin katılım sağlanması için teknik ve akademik altyapı sunacak.

Bilimsel altyapı güçleniyor

EÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Yıldız ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol Işık’ın katıldığı açılışta, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Yeni laboratuvar; lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere, TÜBİTAK, BAP ve AB destekli projelerde uygulama ve analiz imkânı sunacak.

“Araştırma ruhunu canlandırmak istedik”

Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol Işık, laboratuvarın kuruluş sürecine ilişkin, “Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye’nin ilk üç sosyoloji bölümünden biridir. Bu geleneği yaşatmak ve araştırma ruhunu canlandırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Rektörlüğümüz ve Dekanlığımızın desteğiyle laboratuvarımızı kısa sürede hayata geçirdik. Artık öğrencilerimiz, derslerde edindikleri bilgileri uygulamalı olarak somutlaştırabilecekler. Burada yaktığımız kıvılcımı öğrencilerimizin enerjisiyle büyüteceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Sosyoloji Araştırmaları Laboratuvarı, kurdele kesimiyle birlikte resmen açıldı.