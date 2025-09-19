Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, İzmir’de faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitelerinin aylık toplantısına ev sahipliği yaptı. Yeni dönem müfredatının ve ortak projelerin ele alındığı toplantıda, Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi için kayıtların 29 Eylül’de başlayacağı duyuruldu.

İzmir’deki üniversiteler Karşıyaka’da buluştu

Sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılına hazırlanıyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Balçova, Güzelbahçe ve Seferihisar Belediyelerinin temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda yeni dönem müfredatı, ortak projeler ve eğitim içerikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Eğitim ve sosyal yaşam iç içe

Karşıyaka Belediyesi’nin Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle yürüttüğü 3. Yaş Üniversitesi, ileri yaştaki vatandaşların sağlıklı, üretken ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, kayıtların 29 Eylül’de başlayacağını, derslerin ise 13 Ekim’de yapılacak açılışla başlayacağını açıkladı. Vatandaşların ayrıntılı bilgi için 0 549 522 02 66 numaralı telefonu arayabileceği bildirildi.

Başkan Ünsal: “Dolu dolu bir dönem olacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, açılışta yaptığı konuşmada 3. Yaş Üniversitesi’nin sadece eğitim alanı olmadığını vurguladı. Başkan Ünsal, “İleri yaştaki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, onların üretken bireyler olarak toplumsal yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak için çalışıyoruz. 3. Yaş Üniversitesi’nde eğitimlerin yanı sıra yeni dostlukların kurulmasına, sosyal bağların güçlenmesine de katkı sağlıyoruz. Yeni dönem kayıtlarımızla birlikte Karşıyaka’da yine dopdolu bir eğitim dönemine imza atacağız” dedi.