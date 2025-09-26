Son Mühür- İtalya’daki Bologna Üniversitesi tarafından iki yıl önce açıklanan araştırmada, insan ömrünün 300 yıla kadar çıkabileceği öne sürülmüştü. Bilim insanları, bir grup genin keşfedildiğini ve bu genlerin insanlara sağlıklı bir şekilde üç asır yaşayabilme imkânı sunabileceğini belirtmişti. Araştırma, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelerek sosyal medyada tartışma yarattı.

Acı verici olur

İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri olan uzun yaşam olasılığı, sanatçı Yıldız Tilbe’ye heyecan verici gelmedi. Tilbe, dünyanın mevcut durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek uzun yaşamın kendisi için acı verici olacağını söyledi.

“Gazze’de masumlar ölürken 300 yıl istemem”

Tilbe, sözlerine Gazze’de süregelen savaş ve ölümlere dikkat çekerek devam etti:

“Gazze’de süren soykırımda aylardır masumlar ölürken 300 yıl yaşamayı istemem. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı, yüce Allah’ın nasip ettiği süre kadardır.”