Son Mühür/ Beste Temel- Güzel oyuncu, “Benim ikizim var, aynı yüz, aynı tip!” diyerek yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Küçükköse, sözlerinin ardından tek yumurta ikizi Deniz Küçükköse ile çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

‘Kalbim Seni Seçti’, ‘Beni Affet’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Bir Peri Masalı’ gibi dizilerdeki performansıyla tanınan Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Instagram hesabından “Diğer yarım” notuyla yaptığı paylaşımda ikiziyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Ankara’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Deniz Küçükköse, tıpkı ünlü oyuncu kardeşi gibi zarafetiyle dikkat çekti. İkilinin neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer olması, sosyal medyada “Gerçekten ikiz gibisiniz!” yorumlarını beraberinde getirdi.

“Eskiden birbirimizin yerine geçerdik”

Hazal Filiz Küçükköse, daha önce verdiği bir röportajda ikiziyle olan güçlü bağından bahsederek, aralarındaki benzerliğin zaman zaman eğlenceli anlara sahne olduğunu ifade etmişti.

Oyuncu o açıklamasında, “Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlarla ilgili” sözlerini kullanmıştı.

Takipçilerden “en doğal estetik açıklaması” yorumu

Küçükköse’nin esprili paylaşımı, takipçileri tarafından samimi ve doğal bir yanıt olarak değerlendirildi. Kısa sürede gündem olan paylaşım için sosyal medyada, “En doğal estetik açıklaması bu olabilir” şeklinde yorumlar yapıldı.