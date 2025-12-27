Yılbaşı tatilinde sosyal hayatın kalbinin attığı mekanlardan olan AVM'lerin mesai düzeni netlik kazandı. Resmi tatil takvimine göre 1 Ocak tarihi, kamu kurumları ve bankalar için tatil günü olarak uygulanıyor. Ancak perakende sektörü ve alışveriş merkezleri, bu tatil sürecinde de hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak adına AVM yönetimleri, yılbaşı dönemine özel düzenlemelerle kapılarını ziyaretçilere açık tutuyor.

31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler Kaçta Açılıyor?

Yılın son günü olan 31 Aralık Salı ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba tarihlerinde, genel kural olarak alışveriş merkezleri hizmet vermeyi sürdürüyor. Sektörden alınan bilgilere göre, AVM'ler standart mesai saatleri olan 10.00 ile 22.00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 31 Aralık günü, yılbaşı hazırlıkları nedeniyle yoğunluk yaşanması beklenirken, kapanış saatlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Ancak 1 Ocak günü için bazı istisnai durumlar söz konusu olabiliyor. Çoğu AVM sabah 10.00'da açılsa da, zincir olmayan veya özel yönetim kararı alan bazı alışveriş merkezleri, personelin dinlenmesi amacıyla açılış saatini öğle saatlerine (12.00 veya 13.00) erteleyebiliyor veya akşam kapanış saatini erkene çekebiliyor. Bu nedenle vatandaşların gitmeyi planladıkları AVM'nin resmi internet sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden güncel saatleri kontrol etmesi öneriliyor.

1 Ocak Resmi Tatil Uygulaması ve Diğer Kurumlar

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu uyarınca 1 Ocak günü resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu kapsamda okullar, üniversiteler, bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri ve diğer tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Eczaneler ise nöbetçi eczane usulüyle hizmet veriyor. Buna karşın özel sektörün dinamik yapısı gereği AVM'ler, sinemalar, restoranlar ve eğlence merkezleri faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. AVM içerisindeki sinema salonları ve yeme-içme alanlarının kapanış saatleri, AVM'nin genel kapanış saatinden daha geç olabiliyor.