İzleyiciler arama motorlarında "Don Çiçi kimdir", "Don Çiçi gerçek adı ne" ve "Don Çiçi'yi kim oynuyor" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Yeraltı dizisinde Don Çiçi olarak bilinen karakter kim ve bu lakap ne anlama geliyor?

Yeraltı dizisinde Don Çiçi kim?

Yeraltı dizisinde Don Çiçi lakabıyla tanınan karakterin gerçek adı Rıfat Hanoğlu. Dizide Hanoğlu ailesinin en büyüğü ve yaşayan otoritesi olarak konumlanan Rıfat Bey, yeraltı dünyasındaki köklü geçmişi ve sarsılmaz saygınlığıyla öne çıkıyor. Karakter, diziye Bozo'nun amcası olarak dahil oldu ve sahneye çıktığı ilk andan itibaren dikkat çekti.

"Don" lakabı, mafya ve yeraltı kültüründe liderlik, otorite ve saygınlık anlamına geliyor. "Çiçi" hitabı ise karakterin karanlık geçmişine ve çevresiyle kurduğu ilişkilere gönderme yapan özel bir takma ad niteliği taşıyor. Bu ironik birleşim, sosyal medyada espri konusu olurken Mardinli aksanı ve fötür şapkasıyla da izleyicilerin favorisi haline geldi.

Don Çiçi dizide ne yapıyor?

Rıfat Hanoğlu yalnızca bir aile büyüğü değil, aynı zamanda dizideki tüm güç dengelerinin merkezindeki isim. Kriz anlarındaki soğukkanlılığı ve stratejik hamleleriyle olayların seyrini değiştirebilen bir karakter. Aile içindeki çatışmalarda son sözü söyleyen, yeraltı dünyasının karanlık tarihine dair en büyük sırları elinde tutan bir figür olarak hikayenin omurgasını güçlendiriyor.

Don Çiçi'yi kim oynuyor?

Don Çiçi karakterine Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Muhammed Cangören hayat veriyor. 1 Temmuz 1951 doğumlu olan Cangören, Afganistan doğumlu ve 1982 yılında Türkiye'ye yerleşerek vatandaşlık almış bir sanatçı. Kariyerine tiyatro ile başlayan usta oyuncu, 75 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden üretmeye devam ediyor.

Muhammed Cangören kimdir?

Muhammed Cangören, Türk televizyon tarihinin en tanınan yüzlerinden biri. İzleyicilerin hafızasına en çok Kurtlar Vadisi'ndeki Abuzer Kömürcü karakteriyle kazınan oyuncu, "Lan it!" repliğiyle internet fenomenine dönüştü.

Cangören'in kariyerindeki öne çıkan roller şöyle sıralanabilir: İkinci Bahar'da Bekir, Sıla'da Zinar Ağa, Çukur'da Afgan aşiret lideri Reşit Feyzullah, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi Korkmaz, Yalı Çapkını'nda Saffet Ağa İhsanlı ve Deha'da İhsan. Uluslararası arenada ise Ben Affleck'in yönettiği 3 Oscar ödüllü Operasyon: Argo (2012) filminde rol aldı.

Yeraltı dizisi 28 Ocak 2026'da yayın hayatına başladı ve Medyapım imzasıyla her hafta NOW TV'de yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Don Çiçi'nin ilerleyen bölümlerde hangi hamleleri yapacağı ve geçmişinden gelen hesaplaşmaların nasıl gün yüzüne çıkacağı merakla bekleniyor.