Yarışmacılar 27 Şubat Cuma gününe kadar sürecek büyük mücadelede 200 bin TL'lik ödül için mutfağa girdi. Peki Yemekteyiz Beşir Bey kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar.

Yemekteyiz Beşir Bey kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Şubat haftasında yarışan Beşir Bey, programın ilk bölümünden itibaren tavırları ve konuşma tarzıyla masanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Ancak Beşir Bey'in yaşı, mesleği ve memleketi gibi kişisel bilgiler henüz netleşmiş değil. Bu detayların program ilerledikçe izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.

Yarışmanın ilk bölümünde esprili tavırlarıyla öne çıkan Beşir Bey, diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla da dikkat çekti. Özellikle rakiplerinden gelen ilginç bir yorum büyük gündem oldu.

Beşir Bey'e yapılan isotlu yorum ne?

Yarışma sırasında Beşir Bey'e rakiplerinden biri tarafından yapılan "sesiniz çok isotlu" yorumu stüdyoda büyük kahkahalara neden oldu. Bu beklenmedik ve esprili değerlendirme hem yarışmacılar hem de izleyiciler arasında keyifli anlara sahne oldu. Sosyal medyada da kısa sürede viral olan bu yorum, haftanın en çok konuşulan anları arasına girdi. Beşir Bey'in bu yoruma verdiği tepki ise programın eğlenceli atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları kimler?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Şubat haftasında beş yarışmacı birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın yarışmacıları arasında Beşir Bey'in yanı sıra Maziçin Hanım da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her gün sırayla mutfağa giren yarışmacılar, hem yemekleriyle hem de sofra düzenleriyle birbirlerini etkilemeye çalışıyor.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın enerjik sunuculuğu ve renkli yarışmacılarıyla izleyicilerin vazgeçilmez programları arasındaki yerini koruyor. Hafta sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.