Yalova saldırı olayı, uzun süredir devam eden bir komşuluk anlaşmazlığının şiddete dönüşmesiyle meydana geldi. Baca ailesi ile aynı binada oturan komşuları arasındaki gerilim 20 Şubat'ta tırmanarak fiziksel saldırıya evrildi.

Yalova'da baba ve kızına saldırı nasıl gerçekleşti?

Muhammed Baca, 14 aylık kızı İkra'yı kucağına alarak evine döndüğü sırada komşusu Şener E. tarafından sopayla saldırıya maruz kaldı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak meydana geldi. Her iki yaralı da acilen Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muhammed Baca kimdir?

34 yaşındaki Muhammed Baca, dört çocuk babası. Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşayan Baca, yaşadıklarını anlattığı açıklamada olay anını şöyle aktardı: "Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Kızımı kucağıma alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi."

Baca, daha önce de komşusuyla sorunlar yaşadığını ve uzaklaştırma kararı çıkartıldığını ancak buna rağmen saldırının engellenemediğini ifade etti. "Dört çocuğumu alıp nereye gideyim? Evimize girmeye korkuyoruz" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Saldırgan tutuklandı mı?

Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek, mağdur aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek adli sürecin tüm boyutlarıyla takip edildiğini belirtti.