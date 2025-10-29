Yılbaşı sahnelerinde milyonlar konuşuyor: Rekor Hadise’den geldi!

Son Mühür- “Gel Konuşalım” programında açıklanan bilgilere göre, 31 Aralık gecesi sahneye çıkacak sanatçıların kazançları müzik dünyasındaki dev bütçeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Program sunucuları, “Gerçekten inanılmaz rakamlar” sözleriyle sanatçıların aldığı ücretleri değerlendirdi.

Antalya’da sahne alacak Ebru Gündeş’in 10 milyon TL kazanacağı öğrenilirken, Sibel Can’ın yılbaşı konseri için 8 milyon TL alacağı açıklandı. Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe’nin ise 7 milyon TL civarında ücretlerle anlaşma yaptığı bildirildi.

Hadise iki sahneyle rekor kırdı

Listenin zirvesinde ise Hadise yer aldı. Sanatçının yılbaşı gecesi iki ayrı mekanda sahne alacağı ve toplamda 20 milyon TL gelir elde edeceği ifade edildi. Bu rakamla Hadise, yılbaşı sahnelerinde en yüksek kazancı elde eden isim oldu.

Yüksek ücretin nedeni de belli oldu

Hadise’nin aldığı yüksek ücretin ardında büyük prodüksiyon maliyetleri ve geniş sahne ekibi bulunuyor. Sanatçının her konserinde görsel efektler, özel koreografiler ve çok sayıda dansçıyla hazırlanan performanslar sergilediği belirtiliyor. Programda, Hadise’nin sahneye çıkmadan önce yoğun bir hazırlık süreci yürüttüğü ve bu nedenle sahne ücretinin diğer sanatçılara göre daha yüksek olduğu vurgulandı.