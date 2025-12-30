Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Ticaret Odası yönetimine ‘İZBETON davasından yargılanan bazı üyelerin geçici görevden uzaklaştırılması’ konusunda S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nin ardından ikinci uyarı da S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu’ndan geldi. Son Mühür’e konuşan İş Alemi Yeni Yaşam Kooperatifi Başkanı Sonay Bezirci, dilekçeleri hakkında Oda yönetiminden randevu talep ettiklerini söyledi.

Bu nasıl atama?

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve kamuoyunda “İZBETON davası” olarak bilinen yargılama kapsamında, İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde görev almaya devam eden bazı üyelerin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep edildi.

S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve kamuoyunda “İZBETON davası” olarak bilinen yargılama kapsamında, İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde görev almaya devam eden bazı üyelerin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Kooperatifin bu başvurusu kamuoyunda ses getirirken, ikinci bir kooperatif de benzer bir başvuruda bulundu.

S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu da İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na aynı konu hakkında dilekçe vererek talepte bulundu. Dilekçede, “İzmir Ticaret Odası’nın meclis ve komite yapısı içinde söz konusu davada sanık olarak yer alan çeşitli kişilerin görev almaya devam ettiği görülmektedir. Nitekim, yakın tarihte hakkında ev hapsi kararı bulunduğu için toplantılara katılamayan Meclis Üyesi Şenol Aslanoğlu’nun üyeliği düşmüş, yerine yine aynı davada yargılanan Emre Pınar Kılıç meclis üyesi olarak seçilmiştir. Ek olarak, aynı davada yargılamaları süren farklı kooperatifleri yöneten pek çok kişi kurumunuzda aldığı görevleri sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum, hem kamuoyunda hem de kooperatiflerimizde ciddi bir itibar aşınması ve güven sorunu oluşturmaktadır. İzmir Ticaret Odası gibi köklü ve kamuoyu nezdinde temsil kabiliyeti yüksek bir kurumun, ağır ceza yargılaması altında bulunan kişilerin görevde kalmasıyla ilişkilendirilmesi, kurumunuzun saygınlığı açısından olumsuz etki yaratmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"İZTO Yönetiminden bir yanıt bekliyoruz"

Son Mühür’e konuşan İş Alemi Yeni Yaşam Kooperatifi Başkanı Sonay Bezirci, dilekçelerinin odanın Hukuk Servisine yönlendirildiğini belirterek, “Bu talebimiz hakkında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Özgener’den de randevu talep ettik. Kooperatifimiz bu konunun takipçisi olmaya devam edecek. Kooperatiflerde yönetici olup İzmir Ticaret Odasında meclis üyeliği görevinde bulunan başka kişiler de var.” dedi.

İşte o dilekçe

İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULUNA,

Konu: 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama kapsamında Oda üyelerinin görev durumuna ilişkin talep.

Sayın Yönetim Kurulu Başkanı,

Kooperatifimiz ve İzmir genelinde aynı süreçten etkilenen diğer kooperatiflerle ilgili olarak uzun süredir kamuoyunda “İzbeton Davası” olarak bilinen soruşturma ve yargılama süreci devam etmektedir. Bilindiği üzere, birden fazla kooperatifin eski yöneticileri ile bazı firma temsilcileri hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama sürmektedir. İzmir Ticaret Odası’nın meclis ve komite yapısı içinde söz konusu davada sanık olarak yer alan çeşitli kişilerin görev almaya devam ettiği görülmektedir. Nitekim, yakın tarihte hakkında ev hapsi kararı bulunduğu için toplantılara katılamayan Meclis Üyesi Şenol Aslanoğlu’nun üyeliği düşmüş, yerine yine aynı davada yargılanan Emre Pınar Kılıç meclis üyesi olarak seçilmiştir. Ek olarak, aynı davada yargılamaları süren farklı kooperatifleri yöneten pek çok kişi kurumunuzda aldığı görevleri sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum, hem kamuoyunda hem de kooperatiflerimizde ciddi bir itibar aşınması ve güven sorunu oluşturmaktadır. İzmir Ticaret Odası gibi köklü ve kamuoyu nezdinde temsil kabiliyeti yüksek bir kurumun, ağır ceza yargılaması altında bulunan kişilerin görevde kalmasıyla ilişkilendirilmesi, kurumunuzun saygınlığı açısından olumsuz etki yaratmaktadır.

Herhangi bir kişinin geçici olarak görevden uzaklaştırılması, suçlu olduğu anlamına gelmemekte, yalnızca yargılamanın sağlıklı yürütülmesi, kurum itibarının korunması ve binlerce mağdur kooperatif üyesine duyulan saygının gereği olarak yapılan idari ve etik bir uygulama olacaktır. Türkiye'de kamu kurumlarında ve birçok meslek örgütünde ağır ceza yargılaması altında bulunan kişiler açısından benzer geçici tedbirler standart olarak uygulanmaktadır.

Bu çerçevede;

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden kişiler hakkında;

1. Yargılama süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları,

2. Yerlerine ilgili birimlerce tarafsızlığı tartışma konusu olmayacak kişilerin vekaleten atanması,

3. Bu hususta Odanız tarafından kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme yapılması,

konularının değerlendirilerek gereğinin yapılması hakkında alınacak kararın tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ediyoruz. Kurumunuzun saygınlığının korunması ve mağduriyet yaşayan çok sayıda yurttaşın hassasiyetinin gözetilmesi adına gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu