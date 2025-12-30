Son Mühür / Atakan Başpehlivan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Son Mühür Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel’e ve Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan’a ilçe gündeminde yer alan önemli konuları değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Saniye Bora Fıçı: 150 yıl sonra ilk kadın belediye başkanıyım

Belediye Başkanı olduğu tarihten beri hiç anket ya da temayül yoklaması yapmadığını vurgulayan ve Foça halkından kendisine gelen geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydederek, 150 yıl sonra seçilen ilk kadın belediye başkanı olduğu belirten Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçede yaşayan sessiz çoğunluğun kendisini aktararak, “Belediyecilikte yönetim anlayışı ve bakış ekiple birlikte yol haritasını belirler, biz bunu sağlıklı yapabildik. Foça’daki çevre koruma bölgeleri dikkate alındığında, jandarma komutanlığı gibi konuları dikkate alındığında olmayan bütçeyle süreci yönetmeye çalışıyoruz. İlk etapta başardığım şu, ben burada Atatürk’ün temsilcisiyim çünkü CHP’nin temsilcisiyim, 150 yıl sonra ilk kadın belediye başkanıyım, ben partime ve halkıma olan sorumluluğumun farkındayım.

Siyaseten iyi bir geçmişe sahibim, partimin her noktasında görev aldım. Mahalle temsilciliklerinden tutun, il başkanlıklarına kadar gider bu. Partime kalben bağlıyım ve buraya paraşütle gelmedim. 2024 yılında nasip oldu bana görev en kıymetli koltuk olan belediye başkanlığını vatandaşların isteğiyle kazandım. Kendime yerel yönetimler açısından 10 üzerinden 8 veririm. O iki puan benim için ekonomi kısmıdır. Eğer ekonomik sorunlar olmasa bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Her bir belediye kendi içerisinde belli handikapları barındırır. Benim kafam kurumsala çalışıyor, belediye kanunlarla çalışan resmi kurumdur.

Bu kanunları uygulayacak ekibin oluşturmak ciddi bir süreçtir, önemli bir borç içerisinde olduğumuzda mali disiplini sağlamak başka bir süreçtir. Bununla birlikte disipline uyacak personel ile çalışmakta ciddi bir süreçtir. Benim bugüne kadar içinde olduğum süreçler bunlar. Yerel yöneticinin disiplinli olduğunu vatandaşların kabul etmesi gerekiyor. Hiçbir temayül yoklaması ve anket yok. Foça halkından bana geri dönüşler çok iyi geliyor. Bu ilçede yaşayan sessiz bir çoğunluk vardır. Foça’nın özelliği şu, bu sessiz çoğunluk son derece donanımlıdır. Bu insanlar sosyal medyada yerel basının ne yazdığı ile ilgilenmiyor. 23 tane emekli paşa yaşıyor ilçemizde, protokolün en önemli isimlerini burada ağırlıyoruz.” diye konuştu.

“Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile aralarının iyi olduğunu vurgulayan Başkan Fıçı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aramız son derece iyi. Biz istediğimiz durumda bütün bürokratlar ile görüşüyoruz. Bize her anlamda destek veriliyor ben bu konuda başkanımız Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum. Bence sadece İZBB’nin değil merkezi iktidarın da Foça’ya destek olması gerekiyor. Çağatay Güç ile serüvenimiz belediye başkana adaylığı döneminden başlıyor. Sonrasında çok doğru bir yaklaşımla Cemil Tugay kendisini ekibine dahil etti. En son gelişme olarak çok mutlu olduğum bir süreç var o da pırıl pırıl genç bir insanın il başkanı olması ve inanılmaz güzel bir performans sergilemesidir. Çağatay başkan benim için çok kıymetlidir.” dedi.

“Borcu sıfır olan bir belediyeyiz”

Öte yandan, belediyelere yönelik maddi baskıları değerlendiren Başkan Fıçı, Foça’nın borçlarının sıfırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “280 milyonluk bir borç var ve 800’ü aşkın gayrimenkul haczedilmiş. Bir şekilde iki seçenek sunabilirdik meclis olarak SGK’ya, ya kendimiz satabilirdik ama bu altında birçok şaibe barındırırdı bunu gerek görmedik. Bu konuda meclis üyelerimi de korumak zorundaydım.

SGK bir gayrimenkulümüzü 406 milyona sattı maliyenin borcunu bana sormadan ödedi, haciz yoluyla oluşan piyasa borçlarını ödedi ve en sonunda bana zorla 136 milyon TL verdi. Ben bana verilen paranın 45 milyonu ile tazminat ödedim. Göreve geldiğimde mahkemelik olan herkesin tazminatını ödedim. Çöp kamyonu sorunumuz vardı, araç sıkıntımız vardı hepsini çözdük. Belediye tarihine bakıldığında SGK’ya borcu olmayan yer yoktur. Her ikimizde kamu hizmeti yapıyoruz. Maalesef böyle bir süreç yönetildi ancak biz ödedik. Şu an sıfır borcu olan bir belediyeyiz.”

“Foça halkına tastamam bir kurumsal kimlik miras bırakacağız”

Bununla birlikte, bir süredir kamuoyunda sıklıkla yer alan esnaf polemiği ile ilgili de konuşan Başkan Fıçı, söz konusu kararın yasalara uygun bir şekilde gerçekleştiğini ve arka sokaktaki esnafların kendisine teşekkür ettiğini vurgulayarak, “Foça’nın kendi içindeki yasal prosedürleri tamamlandığında hayata geçirdiğimiz projeleri tamamlayacağız. Ancak bu projeler ütopik projeler olmayacak. Kentsel arkeolojik sınırlar içerisinde zaten yapılacaklar bellidir. 30 yılı aşkındır hayata geçmeye koruma amaçlı imar planını hayata geçirmeyi istiyoruz, bu Foça için devrimdir.

Burada inşaat yapılmak istendiğinde arkeolojik sondaj yapılmak zorunda. Bu imar planı, planlanabilecek alanları bir şekilde hayata geçirmeyi sağlayacak. Onun dışında Foça halkına tastamam bir kurumsal kimlik miras bırakacağız. Bu teknoloji çağında teknolojik anlamda halkın oturduğu yerden yapacağı işlemlerin son derece aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Özellikle çocuklara dönük yapmak istediğim projeler vs. hepsini görev süresi içerisinde yapmayı düşünüyorum. Foça bir cennet sadece makyaj yapmamız gerekiyor. Bir masa sandalye hikayesi yaşadık biz akıllara zarardır. Biz esnafların masa atması ile ilgili çalışmayı yaptığımızda önemli bir defansla karşılaştık.

Biz bu noktada kararlığımızı gösteremezsek bu ilçede yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Ben bu kararı alırken yasa ihmal etmiyorum ki. Yasal yeri var esnafın oradan kamusal alana 2 metre çıkılmış, bir boşluk bulunmuş 2 metre daha çıkılmış kamusal alan işgali 4 metre olmuş. Öbür tarafta hiç kullanmadıkları ağları kenarlara koyuyorlar böyle bir ortamda birisi karşıdan gelirken, diğerinin beklemesi gerekiyor. Biz bir şey yapmadık dışarıdaki masaları sadece kaldırmalarını istedik bu kadar. Şimdi içerdeki bütün masalar doluyor, o bir sıra olmadığı için artık herkes arka sokaktaki esnaflara gitti. Biz arka sokaklardaki esnaflardan teşekkürler aldık, onlar halinden mutlu. Karşı tarafın itiraz edeceği bir argümanları yok. Aldığımız kararla ilgili yanıma gelen, yolumu kesen bana teşekkür eden onlarca insan var.” diye konuştu.

“Bu kadar baskıya rağmen iyi performans sergiliyoruz"

Son olarak, iki dönem daha belediye başkanlığı yapma hedefi olduğunun altını çizen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, iktidar baskılarına rağmen bütün belediye başkanlarının iyi performans gerçekleştirdiğini aktararak şu ifadeleri kullandı: “Bu koltuklar geçici, halk bizi dönem olarak seçiyor. Bir sonraki yılı yaptıklarımızdaki bulduğumuz karşılıkla devam etme hareketi oluşacak.

Ben kafamda her zaman için iki dönem belediye başkanlığını yapmak olarak kodladım hikayeyi. Benim eşim ve iki evladım var. Aileyi kadın yönetir, fedarkarlıklara bakıldığında evlatlarıma ve eşime zamana ayırma duygusuna kapılabilirim. İki dönem bana göre uygun ve yeterlidir. Siyasette büyük konuşulmuyor. Hayalime ve kendime baktığımda iki dönemi yeterli görüyorum. Bizden sonraki bizi rol model alacak genç kadın siyasetçilere örnek olmamız gerekiyor. Ben bu dönemki bütün belediye başkanlarımızı çok beğeniyorum. Bu dönem bu kadar baskıya rağmen hepimiz iyi performans sergiliyoruz.”