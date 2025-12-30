İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla eğlence mekânları ile alkol satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler çok sayıda kurumun katılımıyla yapıldı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalara; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. İlçede artan yılbaşı yoğunluğu dikkate alınarak denetimler özellikle gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Eğlence mekânları ve satış noktaları tek tek kontrol edildi

Ekipler, yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bar, restoran, eğlence mekânları ve alkol satışı yapılan işletmeleri tek tek denetledi. Kontrollerde işletmelerin ruhsatları, yasal evrakları ve faaliyet izinleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Hijyen ve ürün güvenliği ön planda

Denetimlerin temel odağını halk sağlığı oluşturdu. İşletmelerde hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve alkol satışına ilişkin mevzuata uygunluk titizlikle kontrol edildi. Özellikle ürünlere ait faturalar ve tedarik zinciri kayıtları üzerinde durulurken, kurallara uyması gereken hususlarda işletmecilere bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Amaç: Güvenli ve huzurlu bir yılbaşı

Yetkililer, yapılan denetimlerin amacının cezai işlemden çok, vatandaşların yeni yıla güvenli ve sağlıklı bir ortamda girmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Çeşme’de yılbaşı gecesi yaşanacak yoğunluk nedeniyle kamu düzeni ve halk sağlığına yönelik önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Denetimler yılbaşı boyunca sürecek

Yetkililerden yapılan açıklamada, denetimlerin yalnızca yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağı, yılbaşı gecesi ve kutlamaların sürdüğü süreç boyunca ilçenin dört bir yanında aralıksız devam edeceği bildirildi. Çeşme genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumların koordineli şekilde sahada olacağı ifade edildi.