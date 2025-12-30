Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, doğayla iç içe sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla Kemalpaşa Belediyesi tarafından 2010’da yapımına başlayan ve 2016 yılında tamamlanan Park Orman tesisleri, bugün geldiği durumla dikkati çekiyor. İlçenin önemli yeşil alanlarından biri içinde konumlanan tesis, uzun süredir kullanılmadığını gösteren görüntülerle gündeme geldi. Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediyesi AK Partili Meclis üyesi Muhammed Çıtak, “Neden tesisler bu hale geldi?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Görenler gözlerine inanamıyor

Park Orman, yapıldığı dönemde restoran, kafe, mescit, piknik alanları ve sosyal donatılarıyla ailelerin ve günübirlik ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Bugün geldiği noktada tesiste yer alan mutfak bölümünde tavan panellerinin yerinden söküldüğü, bazı bölümlerin çöktüğü ve endüstriyel mutfak ekipmanlarının paslanarak kullanılmaz hale geldiği görülüyor. Daha önce özellikle kahvaltı servisi ile misafirlerine hizmet veren kafeterya bölümünde ise kırık parçalar, sökülmüş aydınlatmalar ve dağınık malzemeler yer alıyor. Servis alanı, dolaplar ve sabit donanımların atıl durumda olduğu, mekanın uzun süredir kapalı kaldığı izlenimi veriyor. Tesis bünyesinde yer alan mescit bölümünde de benzer bir tablo söz konusu. Tavan kaplamalarının çöktüğü, halıların gelişi güzel bırakıldığı ve alanın kullanım dışı kaldığı görülüyor.

“AK Parti belediyeciliği sürecinde inşa edildi”

Yakın zamanda Park Orman’a gittiklerini ve gördükleri manzara karşısında büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Çıtak, “Kemalpaşa’da her hafta sonu İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa Belediye Meclis üyemiz Oktay Salduz ve ilçe başkan yardımcımız Şerif Sancak ile beraber ilçemizi adım adım dolaşıyoruz. İlçemizde yaşananları yerinde görüp sorunları tespit edip daha sonra da meclis gündeminde dile getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Park Orman’ı ziyaret ettik. Park Orman, Kemalpaşa’da Arif Uğurlu’nun başkanlığı döneminde yani AK Parti belediyeciliği sürecinde inşa edildi. Normalde bu yerler mesire alanları olduğu için vatandaş genelde hafta sonu tercih ediyor. Daha önce orada market, kafe ve şarküteri alanı vardı. Bir tane bile personel yoktu. Hala Kemalpaşa Belediyesi’nin kendi resmi internet sitesinde Park Orman’ın ilk dönemde çekilmiş fotoğrafları kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz; belediye Kemalpaşa’nın tanıtımını yapmak için Park Orman, Binali Yıldırım Millet Bahçesi gibi AK Parti döneminde kazanılan büyük eserleri kullanıyor fakat bu eserlere de sahip çıkamıyor. Cumartesi ve pazar günü orada kimse olmaz mı?” ifadelerini kullandı.

“Bari mutfak araç gereçlerini aktarsaydınız”

Önceki dönemde Park Orman tesisinin aktif bir şekilde kullanıldığını da hatırlatan AK Partili Çıtak, “Oradakilere sorduğumda da Kemalpaşa’nın önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Karakayalı zamanında bu alanın daha faal halde olduğu söyleniyor. Bütçede tesislerin bakımı için pay ayırıyoruz. Tamam, beş yıllığına göreve gelmiş olabilir, beşinci yılın sonunda belki de hiç beklemediğimiz gibi yapacak fakat iki yıl geçmiş bari buranın bakımını yap, sahip çık tesise. Rıdvan Başkan döneminde bu yer işliyorsa şu anda nerede, ne yanlışlık var ki tesis bu hale geldi? Mutfak aletlerine baktım. Bu aletler günün piyasasında ciddi paralar. Belediyenin diğer tesisleri de var. Burada kullanmayacaksan mutfak araç gereçlerini bir başka tesise aktaramaz mıydın? Onları orada bırakacak kadar mı konuya uzaksın?” diyerek tepki gösterdi.

“Kuran-ı Kerim’i giysi askısının üzerine koymuşlar”

“En acı tablo da mescidlerde…” sözleriyle devam eden Çıtak, şunları söyledi: “Mescidlerin çatısı çökmüş. Kuran-ı Kerim giysi askısının üzerine konmuş. Art niyet aramıyoruz ama bir dolap konulamaz mıydı? Bir çekmeceye konulamaz mıydı? Her iki mescid de aynı. Yazık günah değil mi? İnsanın düşüncesi kötü dahi olsa gözle görülebilen bir yer. İnsan ‘Bari burayı toparlayayım’ diye düşünür ama yok. Söylenene göre; gece burası sahipsiz bırakıldığından yasaklı madde kullananlar, tuhaf kimseler burayı kullanıyormuş. Yazık… Burası Park Orman! Sadece Kemalpaşa’nın değil; herkesin görüp bildiği yer” ifadelerini kullandı.

“Harabe olan yeri beş güvenlik bekliyor”

Benzer bir durumun Ulucak’taki Aquapark’ta olduğunu aktaran Çıtak, “Aquapark da çok kötü durumda. Hatta bu da 2009 yılında Mehmet Türkmen’in başkanlığı döneminde yapıldı. Bir Ulucaklı olarak kendi evi de orada, insan daha çok sahip çıkmaz mı? Orada beş güvenlik görevlisi varmış. Kemalpaşa’da normal havuzlu olan yerimiz var ama aquapark yok.

Harabe olan bir yeri beş güvenlik görevlisi bekliyor, Armutlu Hayvan Barınağı’nı ise hafta sonu güvenlik kameralarına emanet ediyorlar. Oradaki personel de güvenlik konusunda sıkıntılarını pek çok kez dile getirmiş. Diğer tesislere kanunen güvenlik görevlisi verilmiyormuş, tamam. Ancak bir tane personel koyamaz mısınız?” dedi.

“Muhalefetiz, eleştiririz noktasında değiliz”

“Bunu AK Parti yapmış, MHP, CHP yapmış diye bir durum da söz konusu değil” sözleriyle devam eden Çıtak, “Bu eserler, Kemalpaşa’nın bütçesiyle yapılmış. Bize düşen görev onlara sahip çıkmak. Ancak genel olarak baktığınızda CHP İzmir İl Başkanı geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa’yı ziyaret etti, Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nde ağırlandı. Muhtarlarla bir toplantı yapılıyor, 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye yeni bir eser de henüz kazandıramadı. Yapılana sahip çıkılmadığı gibi yeni eser de çıkarılmıyor. Kim bir taş koyduysa Allah razı olsun. Asla ‘Biz muhalefetiz, her şeyi eleştiririz’ noktasında değiliz. Gittiğimiz yerde güzel bir şey gördüğümüzde teşekkür ederiz. Ancak burada tezat bir durum var: Bütçe ayırıyorsun, sahip çıkamıyorsun; yeni proje yapmıyorsun, eskiye de sahip çıkmıyorsun. Ayırdığınız bütçe nerede ve nasıl kullanılıyor? Başkan şimdi belediye yapmaktan söz ediyor. Adalet Bakanımız geldiğinde de bu durumdan söz etmişti. Belediye binası iyi paraya yapılır; buradakilere bakımı yapamıyoruz, belediye çok mu zaruri bir ihtiyaç? Önceliğimiz elimizdekini korumak olmalı. Buralara sahip çıkmak çok mu zor? Kim engel oluyor?” diye konuştu.