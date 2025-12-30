Son Mühür/Merve Turan- Takvimlerin yeni bir yılı göstermesine saatler kala, yılbaşı gecesi yapılacak kutlamaların dini boyutu yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, yılbaşı kutlamaları, kullanılan semboller ve yapılan etkinliklere ilişkin merak edilen başlıklara açıklık getirdi.

“Noel amacı taşımadığı sürece sakınca yok”

Diyanet kaynakları, yılbaşı kutlamalarının Noel gibi inanca dayalı bir amaç taşımaması halinde dini açıdan bir sakınca oluşturmadığını belirtti. Açıklamada, yeni bir yıla girmenin kutlanmasının, haram kabul edilen unsurların bulunmaması şartıyla normal bir etkinlik olarak değerlendirildiği ifade edildi. Alkol, içki ve benzeri dinen uygun olmayan davranışlardan kaçınılması halinde kutlamanın caiz olduğu vurgulandı.

Çam ağacı ve Noel Baba sembolleri tartışması

Yılbaşı döneminde sıkça kullanılan çam ağacı ve Noel Baba gibi sembollerin kullanımına da açıklık getirildi. Diyanet kaynakları, bu tür görsel unsurların dini bir inançla benimsenmediği, yalnızca süsleme ve kutlama amacıyla tercih edildiği durumlarda sorun teşkil etmediğini kaydetti. Asıl belirleyici unsurun niyet olduğunun altı çizildi.

“Önemli olan niyet” vurgusu

Açıklamada, yılbaşı gecesinin yeni bir yıla girmenin vesilesi olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek, iyi dileklerde bulunmanın ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulunmanın sakıncası olmadığı belirtildi. Bu kapsamda yapılan çekilişler ve hediyeleşmenin de dinen uygun olduğu, hediyeleşmenin İslam’da sünnet olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Yılbaşı döneminde artan sorular

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, yılbaşı dönemlerinde bu konularla ilgili telefon ve başvuruların belirgin şekilde arttığını da ifade etti. Vatandaşların dini hassasiyetler konusunda bilgi almak amacıyla sıkça iletişime geçtiği belirtildi.