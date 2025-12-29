Son Mühür- Buca'da Ercan Tatı'yla başlayan, Levent Piriştina, Erhan Çelik ve Görkem Duman'la devam eden 17 yıllık CHP iktidarında bir kez daha grev çanları çalıyor.

Maddi darboğazı bir türlü aşamadığı için sık sık emekçinin protestosuyla karşılaşan Buca, Kasım ayının söz verildiği halde ödenmeyen maaşları nedeniyle son anda bir mucize olmazsa bir kez daha işçi eylemine sahne olacak.

En son yazın en sıcak günlerinde çöp dağlarına tanık olan Buca'da, temizlik işleri mesaisine çıkacak ekipler de dahil yarından itibaren emekçiler iş bırakacak.



Emekçi kararlı, belediye sessiz...



Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan taahhütnameye göre kasım ayı maaşlarının aralık ayının 15–23’ü arasında ödenmesi gerektiğini ancak verilen 5 günlük sürenin de dolmasına rağmen ödeme yapılmadığını söyleyen DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, 30 Ocak saat 00.00’dan itibaren çöplerin toplanmayacağını duyurmuştu.



Başkan Duman'ın atacağı adım tatil oldu...



Emekçilerin iş bırakma eylemine çıkacağız söyleminin ardından Başkan Görkem Duman'ın sorunun çözümü konusunda atacağı adım merakla bekleniyordu.

Başkan Görkem Duman sürpriz bir kararla emekçilerin iş bırakacağı gün yılbaşı tatili için koltuğuna veda etti.

Görkem Duman'ın 2 Ocak'taki dönüş tarihine kadar koltuğa Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe vekalet edecek.

Gültepe: Parayla ilgili bir gelişme yok...



Sendikacı arkadaşlarla sorunun çözümüne dair görüşmelerinin devam ettiğini belirten Hacer Taş Gültepe,

''Sanıyorum yarın (30 Ocak Salı) öğleye kadar bir şeyler netleşir. Ancak şu an için herhangi bir paranın emekçilerin hesabına yatması konusunda bir gelişme yok'' mesajı verdi.