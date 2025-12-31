Son Mühür/ Emine Kulak- Yılbaşı yaklaşırken alkol tüketimindeki artış, sahte alkol riskini yeniden gündeme getirdi. İzmir başta olmak üzere birçok ilde uzmanlar ve sektör temsilcileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Evde kutlama yapacaklar kadar dışarıda eğlenmeyi planlayanlar için de sahte alkol tehlikesine karşı önemli hatırlatmalar yapılıyor.

Sahte alkol hayati risk taşıyor

Uzmanlar, sahte alkolün ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yılbaşı gibi yoğun tüketimin olduğu dönemlerde denetimsiz ve güvenilir olmayan ürünlerin piyasaya sürülebildiği vurgulanıyor. Bu nedenle tüketicilerin hem satın aldıkları ürünlerde hem de tercih ettikleri işletmelerde daha bilinçli davranmaları gerekiyor.

“Denetimden geçmiş işletmeler tercih edilmeli”

Kıbrıs Şehitleri İş Adamları Derneği ve İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, yılbaşı öncesi işletmelerin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Torcu, "Biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık ve yılbaşını bekliyoruz. O gün vatandaşlar dikkat etsin, sahte içkiden uzak dursunlar. Denetimden geçmiş yerlerde yiyip içmeleri çok önemli" diye konuştu.

Karekodlu işletmeler güven veriyor

Torcu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmelere verilen karekod uygulamasına dikkat çekerek, “Bakanlığın iş yerlerinde asılı karekodları var. Bu karekodların bulunduğu işletmeler güvenlidir. Bu yerler sürekli denetlenen işletmelerdir, özellikle onlara dikkat edilmeli" dedi.

Menüsüz seçim yapılmamalı

Vatandaşların gidecekleri mekânlarda menüyü mutlaka incelemesi gerektiğini vurgulayan Torcu, menü olmadan yapılan tercihlerden kaçınılmasını önerdi. Bilinen ve daha önce deneyimlenmiş mekânların tercih edilmesinin riski azalttığını da sözlerine ekledi.

Şüpheli durumda yetkililere bildirin

Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirten Torcu, “Tarım müdürlükleri bu konuda oldukça hassas davranıyor” dedi.

“2026 için umutluyuz”

Ekonomik şartların zorlayıcı olduğuna da değinen Torcu, hem vatandaşların hem de esnafın temkinli olduğunu ifade ederek, “Biz yine de esnaf olarak umutluyuz. İyi bir yılbaşı geçirmek istiyoruz. Dilerim 2026 yılı herkes için güzel günler getirir” diye konuştu.