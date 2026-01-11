Son Mühür- İddiaya göre şehit annesi A.A. ile kızı, Antalya’da bindikleri halk otobüsünde ulaşım kartlarını okuttuklarını belirtmelerine rağmen, şoför A.Ü. tarafından “kart basılmadı” gerekçesiyle otobüsten indirildi.

Anne ve kızın, şehit yakını olduklarını söylemesine rağmen şoförün kullandığı öne sürülen ifadeler, kısa sürede sosyal medyada yayılmış ve büyük tepki çekmişti.

Görüntülerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Tepkilerin odağındaki şoför kurşunların hedefi oldu

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın merkezindeki şoför A.Ü., bugün Antalya’da silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre vücuduna iki kurşun isabet eden şoför, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, şoförün sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Emniyet geniş çaplı soruşturma başlattı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve olası motivasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Sedat Peker paylaşımları dikkat çekti

Olay sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir diğer gelişme ise, kırmızı bültenle aranan ve Dubai’de yaşadığı bilinen Sedat Peker’in saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımlar oldu.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre saldırganın ateş ederken “Ruh Adam’ın selamı var” dediği öne sürüldü. Bu detay, saldırının arka planına ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.