Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte giderek artan trafik sorununun temelinde yanlış şehir planlaması ve kontrolsüz imar artışlarının bulunduğunu söyledi. Yavaş, AVM yoğunluğu ve hızla artan araç sayısının Ankara’yı kilit noktasına getirdiğini vurguladı.

Şoför esnafıyla buluştu, tabloyu rakamlarla anlattı

Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23’üncü Olağan Genel Kurulu’na katılarak, kentteki ulaşım krizine ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Yavaş, birçok semtin planlanan nüfusunun çok üzerine çıktığını ve bunun doğrudan trafik yoğunluğunu artırdığını ifade etti.

Planlanan nüfus ile gerçek tablo arasında uçurum var

Yavaş’ın verdiği rakamlar, Ankara’daki yapılaşmanın geldiği noktayı gözler önüne serdi:

Yaşamkent 19 bin kişilik planlanmasına rağmen 31 bine,

Alacaatlı 65 binden 124 bine,

Beytepe 59 binden 95 bine,

Dodurga 9 binlik plana karşın 500 bin nüfusa,

İncek Mahallesi ise 19 binden 108 bin nüfusa ulaştı.

Yavaş, bu bölgelerdeki her dairenin neredeyse birkaç araçlık bir yük oluşturduğunu belirterek, mevcut yolların bu yoğunluğu taşıyamadığını dile getirdi.

Eskişehir Yolu alarm veriyor

Özellikle Dodurga ve İncek bölgelerindeki yoğunluğun Eskişehir Yolu üzerinde büyük bir baskı yarattığını söyleyen Yavaş, yeni yol açma imkânlarının sınırlı olması nedeniyle mevcut yolların adeta kilitlendiğini kaydetti.

AVM yoğunluğu trafiği daha da sıkıştırıyor

Merkez Ankara projesine günde yaklaşık 20 bin aracın giriş çıkış yaptığını açıklayan Yavaş, alışveriş merkezlerinin bulunduğu noktaların Ankara’daki en yoğun trafik bölgeleri haline geldiğini söyledi. Yavaş, çok katlı yapılaşmanın ve AVM’lerin plansız şekilde artmasının, şehir içi ulaşımı içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklediğini ifade etti.

Toplu ulaşım için yeni dönem sinyali

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin trafik sorununa çözüm için yeni adımlar atacağını duyuran Yavaş, özellikle toplu taşımayı teşvik edecek projelerin devreye alınacağını açıkladı. Elektrikli otobüs alımları ve belirli saatlerde yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanabileceği tercihli yollar yeniden gündeme gelecek.

“İnsanları toplu taşımaya yönlendireceğiz”

Yavaş, bireysel araç kullanımını azaltmak için çeşitli teşvikler uygulanacağını belirterek, belediye otobüsleri, minibüsler ve taksilerin kullanabileceği özel yolların referandumla halka sorulacağını söyledi.

Ankara’da araç sayısı patladı

Başkentte araç sayısının son yıllarda büyük bir artış gösterdiğine dikkat çeken Yavaş, Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon araç varken yalnızca 2019’dan bu yana 1 milyon yeni aracın trafiğe katıldığını vurguladı. Ayrıca her hafta Ankara dışından gelen yaklaşık 700 bin aracın da şehir trafiğini ciddi şekilde etkilediğini aktardı.

“Çözümü en iyi sahada olanlar bilir”

Yavaş, ulaşım sorunlarının çözümünde şoför esnafıyla iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, sahada yaşanan sıkıntıların en iyi bu işi yapanlar tarafından bilindiğini ve çözüm yollarının da yine ortak akılla belirleneceğini söyledi.

