Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin yılbaşı öncesi geleneksel hale gelen ve kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan Yeni Yıl El Emeği Kermesi, Alsancak Dominik Caddesi’nde kapılarını açtı.

Kadın üreticilerin el emeği ürünlerini sergilediği kermes, hem yeni yıl alışverişi yapmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü hem de bölge esnafına hareketlilik kazandırdı.

Dominik Caddesi yeni yıl atmosferine büründü

Alsancak’ın en işlek noktalarından biri olan Dominik Caddesi’nde kurulan kermes, rengârenk stantlarıyla hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

El yapımı takılardan örgü ürünlere, dekoratif eşyalardan hediyelik objelere kadar birçok ürünün yer aldığı kermes, yeni yıl öncesi alternatif hediye arayanlar için cazip bir durak oldu.

Kadın üreticiler için dayanışma alanı

Kermes sayesinde kadın üreticiler, el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma imkânı bulurken, cadde esnafının da satışlarında artış yaşandı. Kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen etkinlik, yerel ekonomiye de katkı sundu.

Başkan Mutlu: “Kadın emeği görünür ve değerli olmalı”

Kermesin ilk gününde stantları tek tek ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, üretici kadınlarla sohbet ederek bereketli satışlar diledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Mutlu, kadın emeğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kermesimizin odağında kadın emeğinin görünür olması var.

Sevdiklerine yeni yılda hediye almak isteyen herkesi kermesimize bekliyoruz. Emek görünür olsun, değer kazansın ve yeni yıla dayanışmanın gücüyle girelim.”

Kermeste alışverişin yanı sıra eğlence de var

Yeni Yıl El Emeği Kermesi, yalnızca alışverişle sınırlı kalmıyor. Hafta sonu boyunca Dominik Caddesi’nde müzik dinletileri ve dans gösterileri de yeni yıl coşkusunu artıracak.

Etkinlik programında Konak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Konak Kültür Orkestrası, Zumba gösterileri ve stand-up performansları yer alıyor.

Yeni yıla dayanışma ruhuyla davet

Konak Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Yıl El Emeği Kermesi, kadın emeğini destekleyen yapısıyla hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de İzmir’de yeni yıl atmosferini sokaklara taşıyor. Kermes, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini bekliyor.