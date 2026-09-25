Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kütüphane olarak vatandaşa hizmet verecek olan Halkapınar'da bulunan Tarihi Un Fabrikası'nda restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Eyyüp Kadir İnan: Özgür Özel ve arkadaşları kamuoyunu yanlış bilgilendirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın da eşlik ettiği incelemelerde projenin son durumu hakkında bilgiler alan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in süreçle ilgili kendilerine iftira attığını söyleyerek, "Bugün burada İzmir Tarihi Un Fabrikası'ndaki restorasyon çalışmalarını incelemek için bir aradayız. Bu yapının özellikle kente kazandırılması noktasında irade gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu güzel eseri kente kazandırmak için çok kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Biz bunları yaparken Özgür Özel ve arkadaşları her türlü hezeyanlar ile kamuoyunu yanlış bir şekilde bilgilendirdi. Özgür Özel gelsin ve burayı incelesin. İftiralarınsa sürekli bizim burayı peşkeş çekeceğimizi söyledi ve bize iftira attı. Biz de bunun yalan ve iftira olduğunu her fırsatta söyledik. İnşallah sene sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu güzel eseri gençlerimize ve kentimize kazandıracağız" dedi.

"Kentimize hayırlı ve uğurlu olsun"

Son olarak, restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen AK Partili İnan, sene sonuna doğru binanın açılışının gerçekleşeceğinin altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu eserimiz de inşallah şehrin kalbinde Alsancak'tan Konak'a doğru seyreden hangi gencimiz varsa, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa burada hem akademik çalışmalarını gerçekleştirmek üzere hem kültürel çalışmalarını gerçekleştirmek üzere hem de buradaki tüm kütüphane faaliyetleriyle sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek üzere çok müstesna bir eser oldu.

Burada özellikle restorasyon çalışmaları çok titizlikle yürütüldü. Müteahhit firmamız, bölge müdürlüğümüz gerçekten çok hassas bir çalışmayı ortaya koydu. Tarihi doku yeniden ihya edildi diyebiliriz. İnşallah İzmir'imizin bu tarihi dokusunu şehre kazandırdığımızda da şehrimiz büyük beğeniyle, hemşehrilerimiz büyük bir hevesle burayı ziyaret edeceğinden hiç ama hiç şüphemiz yoktur. Ben tekrar emeği geçen herkese, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun inşallah"