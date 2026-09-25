TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona şampiyonluk hedefiyle girmesine rağmen ilk üç haftada galibiyet elde edemeyen Karşıyaka, yarın sahasında Gaziemir Spor ile karşı karşıya gelecek.

İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak ligdeki ilk üç puanını almayı hedefliyor.

Karşılaşma saat 19.00’da Alsancak’ta

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları numaralı tribün için 400 TL, maraton ve misafir takım tribünleri için ise 200 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda eksikler dikkat çekiyor

Kritik mücadele öncesinde Karşıyaka’da sakatlıkları devam eden Veysel Karani ile Emircan ve cezası devam eden Erol kadroda bulunmayacak.

Sezon başından bu yana sakatlığından dolayı forma giyemeyen Fatih Taşdelen’in de teknik heyet tarafından riske edilmeyeceği öğrenildi.

Zirvenin 7 puan gerisinde kaldı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Etimesgutspor’a 1-0 yenilen yeşil-kırmızılılar, ikinci haftadaki İzmir derbisinde

Altay ile 1-1, geçen hafta ise Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maç sonunda 2 puan toplayabilen Karşıyaka, zirvenin 7 puan gerisine düştü.

Gaziemir Spor çıkışa geçti

Tire 2021 FK’nın yarışmacı haklarını alarak lige dahil olan Gaziemir Spor, ilk iki haftada Ayvalıkgücü’ne 3-0 ve Söke 1970 SK’ya 2-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Ardından Türkiye Kupası’nda Bucaspor 1928’i 4-0 mağlup eden konuk ekip, ligde de Denizli İdmanyurdu’nu 5-0’lık skorla geçerek iki maçta attığı 9 golle dikkat çekti.