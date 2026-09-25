Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerinden biri olan Genç Ses Karşıyaka’ projesi hayata geçiyor. Vatandaşın talebi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında; Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 7-14 yaş arasındaki çocukların katılımıyla iki ayrı koro oluşturulacak. Bu korolara katılmak isteyen 7-14 yaş arasındaki çocukların aileleri, başvurularını Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne (0232) 362 57 77 numaralı telefon üzerinden yapabilecek.

Çocuklar müzikle buluşacak

Boş zamanlarını nitelikli bir şekilde geçirmelerini sağlayan Karşıya Belediyesi bu hizmeti Çiğdem Sabuncuoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulacak koronun çalışmaları cumartesi günleri 10.00-11.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek. Örnekköy Mahallesi’ndeki koro ise cumartesi günleri 12.00-13.00 saatleri arasında İmbatlı Mahalle Merkezi’nde çalışmalarını sürdürecek.

“Çocuklarımızın hayatına yeni bir renk katacağız”

Bu hizmet hakkında açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesini, yeteneklerini keşfederken özgüvenlerini de geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Genç Ses Karşıyaka ile çocuklarımızın müzik aracılığıyla bir araya gelmesini ve birlikte üretmesini hedefliyoruz.

Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerimizde oluşturacağımız korolarla çocuklarımızın hayatına yeni bir renk katacağız. Onların seslerinin yalnızca bir koro içinde değil, Karşıyaka’nın kültür ve sanat yaşamında da güçlü biçimde duyulmasını istiyoruz. Tüm çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, keyifli ve öğretici bir ortam oluşturacağız. Çocuklarımızı Genç Ses Karşıyaka’ya katılmaya ve bu güzel yolculuğun bir parçası olmaya bekliyoruz” diye konuştu.