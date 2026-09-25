SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik sosyal medya üzerinden 'Allah seni kandırsın, siyonist, dümbük' şeklinde paylaşımda bulunduğu iddiasıyla yargılanan İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı Figen Dülgeroğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesi, Dülgeroğlu’nu 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 35 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı ve ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi

36 Saatte Davaya Dönüşmüştü

Süreç, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın avukatları aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine başladı. İzmirli STK Başkanı ve film yapımcısı Figen Dülgeroğlu, 19 Ocak’ta Bostanlı Polis Merkezi’nde ifade verdikten 36 saat sonra, 21 Ocak’ta savcılık tarafından jet hızıyla hazırlanan iddianameyle hakim karşısına çıkarıldı. Görev süresi boyunca lüks makam araçları ve açıklamalarıyla kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ali Erbaş’ın, sosyal medyada eleştiri sınırını aşan paylaşımlara karşı açtığı çok sayıda davadan biri olan dosyada ilk celse İzmir’de talimatla görüldü.

'Hesabım Hacklendi' Savunması Yetersiz Bulundu

İzmir’deki talimat duruşmasında avukatı Sinan Abay ile birlikte savunma yapan Dülgeroğlu, kendisinin 14 yıldır sivil toplum kuruluşu başkanlığı yaptığını, devlet emeklisi ve polis çocuğu olduğunu belirterek suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Müşteki Ali Erbaş’ı yalnızca televizyondan tanıdığını söyleyen Dülgeroğlu savunmasında, 'Suçlamayı kabul etmiyorum. Hakaret içeren bu paylaşımı ben yapmadım. Sosyal medya hesaplarım ve e-devlet şifrem daha önce siber saldırıya uğradı. Durumu Facebook’a bildirdim ve savcılığa da şikayette bulundum ancak takipsizlik kararı verildi ve failler saptanamadı. Suçsuzluğumu destekleyen 13 sayfalık belge ve kartvizitimi mahkemeye sunuyorum' dedi. Sanık avukatı Sinan Abay da müvekkili aleyhine kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığını, paylaşımın müvekkili tarafından yapılmadığını vurgulayarak beraat talebinde bulunmuştu.

Mahkeme: 'Hesabın Çalındığına Dair Delil Yok'

Dosyayı esastan inceleyen Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesi, iddia makamının mütalaası doğrultusunda kararını verdi. Gerekçeli kararda; suç tarihinde Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olması sebebiyle kamu görevlisi statüsünde bulunduğu vurgulandı. Paylaşımın yapıldığı Facebook hesabının sanığa ait olduğu kaydedilen kararda, hesabın başkaları tarafından ele geçirildiği veya kullanıldığına dair somut bir delil bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme, Dülgeroğlu’nun 'hacklendim' yönündeki savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik bularak itibar etmedi.

35 Bin 400 Lira Ceza ve 5 Yıl Denetim

Mahkeme, eylemin kamu görevlisine karşı ve alenen işlendiğini belirterek sanığı önce 365 gün adli para cezasına mahkûm etti. Aleniyet artırımı ve takdiri indirimlerin uygulanmasının ardından ceza 354 gün karşılığı 35 bin 400 TL adli para cezası olarak belirlendi. Cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine karar verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması üzerine mahkeme, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) ve Dülgeroğlu’nun 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Karar uyarınca Dülgeroğlu 5 yıl içinde yeni bir kasten suç işlemezse dava düşecek. Ayrıca mahkeme, 45 bin liralık vekillik ücreti ile yargılama giderlerinin sanıktan tahsil edilmesini hükme bağladı.