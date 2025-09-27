Son Mühür/ Begüm Mol- Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 51 yaşında hayata veda etti. Sanatçı, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği sırada balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Ölümü, sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu.

“Tertemiz kalbi vardı, arabeskin kraliçesiydi”

Güllü’nün yakın dostu olan şarkıcı Yeşim Salkım, acı haber sonrası sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. Çocukluk yıllarından itibaren sanatçıyı tanıdığını belirten Salkım, “Tertemiz kalbi vardı, arabeskin kraliçesiydi. Daha geçen cumartesi konuştuk, yeni şarkısı çıkmıştı. Rica etti, hemen paylaştım. Hiçbir anlam veremiyorum. Çok üzgünüm, huzurla uyu güzel gözlüm” ifadelerini kullandı.

“Yaşarken kıymet bilmek gerek”

Salkım, paylaşımında sanat dünyasında sıkça tartışılan “değer bilme” konusuna dikkat çekti. “Güllü yaşarken kıymet bilmek gerek değil mi? Kimsenin kıymetini bilmiyorsunuz, sonra da ölünce dövünüyorsunuz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Değerli olanların kıymetini bilmiyorsunuz”

Ünlü sanatçı, bir sonraki paylaşımında ise daha sert ifadeler kullandı. “Değerli olanların kıymetini bilmiyorsunuz. Vefat edince mi farkına varacaksınız? Hala gözü doymayanlar, nasılsa yarın unutacaksınız” sözleriyle sanat camiasına sitem etti.

Güllü’nün ani ölümü, arabesk müzikte derin bir boşluk bıraktı. Sanatçının vefatı, hem sevenleri hem de meslektaşları arasında büyük bir hüzün yarattı.