Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hasat edilen üzümler, modern şarap üretim tesisinde işlenerek şaraba dönüştürülecek.

Yılda 45 bin şişe kapasiteli modern tesis

Protokol kapsamında, Fethiye Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde bulunan tesis kooperatifin kullanımına sunuldu. Yılda 45 bin şişe üretim ve saatte 3 ton üzüm işleme kapasitesiyle hizmet verecek tesis, butik üretim yapan üreticilere markalaşma ve kalite avantajı sağlayacak.

Koleksiyon Bağı ile bağcılık kültürü korunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’nde bağcılığı geliştirmek için 17 bin metrekarelik alanda Koleksiyon Bağı Projesini hayata geçirdi.

Projede 36 çeşit ve 2 bin 650 kök üzüm yetiştirilmeye başlandı. 10 milyon 612 bin TL maliyetli yatırımla hem yerel hem de endüstriyel üzüm çeşitlerinin korunması hedeflendi. Böylece Yeşilüzümlü’de geleneksel bağcılık modern üretim teknikleriyle geleceğe taşınacak.

Tarım, turizm ve ekonomi el ele

Proje, bölgeyi yalnızca tarımsal üretimde değil, turizmde de öne çıkaracak. Modern şarap üretim tesisinde üretilecek markalı şarapların bölgeye gelen turistlere sunulması, Yeşilüzümlü ekonomisine yeni bir katma değer kazandıracak.

“Yeşilüzümlü’nün bağcılık geleneği geleceğe taşınıyor”

Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu, “17 bin metrekarelik alanda 36 çeşit üzümle kurduğumuz koleksiyon bağı, Yeşilüzümlü’nün bağcılık geleneğini koruyarak geleceğe taşıyacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde, kooperatiflerin desteklenmesi ve markalaşmanın güçlendirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Üreticilerden teşekkür

Kooperatif Başkanı Ercan Arıcan, “Şarap üretim tesisimizi faaliyete geçirdik. Bu proje üreticilerimiz için yeni bir kazanç kapısı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Üreticiler Saffet Işık ve Ayşe Çetin ise, “Ata mesleğimiz olan bağcılığı modern yöntemlerle sürdürme imkânı bulduk. Büyükşehir’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Yerel üreticiyle el ele, daha güçlü bir gelecek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın bereketli topraklarında üretilen her ürün, bizim için sadece ekonomik değil kültürel bir değerdir. Geleneksel bağcılığı modern tesislerle buluşturuyoruz. Kaliteyi, markalaşmayı ve sürdürülebilir üretimi ön planda tutarak üreticimize ve turizme katkı sağlıyoruz” dedi.